KO złoży skargę do SN na działania TVP. „To Kurski wygrał wybory, nie Duda”

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Cezary Tomczyk i Barbara Nowacka z KO namawiali wyborców do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, których byli świadkami. W tym celu powstała nawet strona internetowa protestwyborczy2020.pl. – Słyszymy, że w wielu miejscach ludzie nie mogli zagłosować poza granicami swojej miejscowości. W różnych kurortach ludzie zostali odesłani z kwitkiem. Najwięcej sygnałów o nieprawidłowościach dotyczy głosowania za granicą. Każda z tych nieprawidłowości musi zostać rozpatrzona indywidualnie, stąd nasze narzędzie – tłumaczył Tomczyk.

Szef sztabu Rafała Trzaskowskiego dodał jednocześnie, że Koalicja Obywatelska złoży do Sądu Najwyższego protest wyborczy na działania Telewizji Polskiej. – Cały system został stworzony po to, by Andrzej Duda mógł wygrać wybory. Ten system opierał się tak naprawdę o Telewizję Polską, opierał się o Jacka Kurskiego. Dzisiaj z całą pewnością można powiedzieć, że to nie Andrzej Duda wygrał wybory, tylko Jacek Kurski – stwierdził. – Ta fala nienawiści, fala manipulacji, propagandy, która była kierowana wobec Rafała Trzaskowskiego przez cały okres kampanii, przez ostatnie 5 lat, kiedy Telewizja Polska działała na szkodę interesu publicznego, te sprawy będą musiały znaleźć wyjaśnienie – dodał.

Zgodnie z prawem, protesty wyborcze można wnosić do Sądu Najwyższego w ciągu trzech dni od dnia podania oficjalnych wyników wyborów prezydenckich przez Państwową Komisję Wyborczą. Protesty wyborcze składać można do czwartku 16 lipca.