Budka o przyczynach porażki Trzaskowskiego. Wspomniał o „kampanii PiS za państwowe pieniądze”

– Oceniam bardzo dobrze pracę sztabu, bardzo dobrze zaangażowanie. Ten jasny komunikat, jasny przekaz. Czego zabrakło? Niestety straszenie Rafałem Trzaskowskim i zderzenie się z kampanią, która kosztowała na nasze oko kilkadziesiąt milionów złotych pieniędzy państwowych – ocenił Borys Budka w Polsat News. Zdaniem szefa PO to, „co robią media publiczne, gdzie wpompowano dwa miliardy złotych by stał się to sztab Andrzeja Dudy, gdzie przez ostatnie dni non stop atakowano Rafała Trzaskowskiego, to pokazuje, że niestety prezydent Andrzej Duda nie wygrał w sportowej rywalizacji”. – Już słyszę głosy od niektórych przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, po wygranych wyborach miałem kilka telefonów, co może być zaskakujące. Mówią, że w takich warunkach nie da się dłużej funkcjonować. Spokojnie, będziemy rozmawiać również z naszymi kolegami w Sejmie. Moim zdaniem, formuła mediów publicznych nie jest do utrzymania – ocenił lider PO. „Duża praca na Wschodzie przed nami” Pytany o podsumowanie kampanii wyborczej Borys Budka powiedział, że w środę 15 lipca zbiera się zarząd PO. – Działamy bardzo szybko. Dzisiaj miałem spotkanie z socjologami. Zleciłem konkretne analizy. Dużo pracy przed nami. W polityce ważne jest, żeby korzystać z ekspertów. Jest analiza przede wszystkim tam, gdzie coś nie poszło tak. Duża praca na wschodzie kraju przed nami – podkreślił.