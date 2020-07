Zaskakujący wniosek Lecha Wałęsy. „Głosy powinny być ponownie przeliczone”

W poniedziałek 13 lipca PKW ogłosiła oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Polsce. Z danych przekazanych przez PKW wynika, że wygrał Andrzej Duda zdobywając 51,03 procent głosów. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 48,97 proc. wyborców.

Apel w sprawie wyniku wyborów opublikował Lech Wałęsa. „W związku z ogromną ilością zgłaszanych nieprawidłowości podczas głosowania w wyborach prezydenckich, głosy oddane na kandydatów powinny być ponownie przeliczone wspólnie przez Państwową Komisję Wyborczą, przedstawicieli obu sztabów wyborczych oraz niezależnych obserwatoriów Unii Europejskiej” – napisał były prezydent.

W czwartek mija termin

Jeszcze w poniedziałek 13 lipca w Dzienniku Ustaw ukazało się obwieszczenie PKW z wynikami wyborów, co otworzyło termin na wnoszenie protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. Protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP można wnieść na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez PKW. Można je zatem składać do 16 lipca 2020 roku.

Protest wyborczy można złożyć osobiście w siedzibie SN do czwartku 16 lipca, w godzinach pracy urzędu. Protest może być nadany także w placówce Poczty Polskiej, a decydująca jest data stempla pocztowego.

