Sztab Trzaskowskiego złożył protest wyborczy. „Kandydaci nie byli traktowani po równo”

– W naszym proteście zawarte są zarówno zarzuty dotyczące naruszenia konstytucji, czyli terminu zarządzania wyborów, o czym wielokrotnie mówili wybitni konstytucjonaliści. Mamy także zarzut, w naszej ocenie potężny, dotyczący działalności TVP i wspomagania przez nią jednego tylko z kandydatów, i dyskredytowania tylko kandydata Rafała Trzaskowskiego – mówił podczas konferencji prasowej Grzegorz Wójtowicz, pełnomocnik wyborczy komitetu Rafała Trzaskowskiego. Cytowany przez polsatnews.pl Wójtowicz zaznaczył, że do protestu wyborczego dołączono dwa tysiące indywidualnych zawiadomień o nieprawidłowościach.

Barbara Nowacka podkreśliła z kolei, że wybory prezydenckie „nie były uczciwe”. – Kandydaci nie byli traktowani po równo – dodała. Posłanka zaznaczyła, że Mateusz Morawiecki odbył dwieście spotkań wyborczych, w trakcie których agitował na rzecz Andrzeja Dudy, a telewizja publiczna „urządzała seanse nienawiści w stosunku do jednego kandydata, a drugiego prezentowała jako najlepszego człowieka świata” . Nowacka wskazała również na problemy Polaków głosujących za granicą, obwiniając za to MSZ. – Czy Andrzej Duda mógł wygrać wybory w sposób uczciwy? Pojawiają się ważne pytania i oczekujemy, że Sad Najwyższy wyda w tej sprawie wiążący wyrok – dodała.

Do kiedy można składać protesty?

Protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP można wnieść na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez PKW. Można je zatem składać do 16 lipca 2020 roku. Protest wyborczy można złożyć osobiście w siedzibie SN do czwartku 16 lipca, w godzinach pracy urzędu. Protest może być nadany także w placówce Poczty Polskiej, a decydująca jest data stempla pocztowego.

Przepisy nie przewidują możliwości wnoszenia protestów przeciwko ważności wyborów w formie innej niż pisemna. Protest musi być złożony na piśmie podpisanym przez osobę wnoszącą protest. Niedopuszczalne jest więc np. wniesienie protestu przez e-mail lub za pośrednictwem ePUAP.