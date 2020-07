Szara eminencja kampanii Dudy? „Miałem kontakt wyłącznie z prezydentem. To osobista relacja”

– Chcę podziękować także mojemu przyjacielowi Marcinowi Mastalerkowi. Marcin nie jest już w czynnej polityce, odszedł z niej, ale „dla ojczyzny ratowania” przyszedł i pomógł nam w codziennej sztabowej pracy, patrząc na strategię, przygotowując z nami kolejne działania. Ogromnie ci dziękuję. Dziękuję z całego serca – mówił w trakcie wieczoru wyborczego Andrzej Duda.

Były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości w „Jeden na jeden” TVN24 zapewniał, że jest poza polityką, ale „kibicuje prezydentowi” , który „może liczyć na jego pomoc” . – Nie przeceniam swojej roli, ale cieszę się, że prezydent docenił to, co robiłem – wskazał Mastalerek.

Jaką rolę odegrał Mastalerek?

Pytany o rolę w sztabie wyborczym Andrzeja Dudy, były rzecznik PiS stwierdził, że jego współpraca i relacja z prezydentem „opiera się na zaufaniu” . – Ja nie chodzę, nie przechwalam się. Nigdy tego nie robiłem, nawet gdy byłem w polityce – stwierdził. Na zarzut, że w wywiadach w stacjach telewizyjnych nie przyznał się do udziału w kampanii, Mastalerek odparł, że „nie był członkiem sztabu” .

– Miałem kontakt wyłącznie z prezydentem – zapewniał Marcin Mastalerek. – Jeśli ktoś jest zaskoczony tym, że były rzecznik PiS, współpracownik prezydenta, ma z nim kontakt, to ja to mogę przyjmować ze zdziwieniem, jeśli ktoś myślał, że popieram Rafała Trzaskowskiego i robiłem mu kampanię – dodał. – Miałem kontakt wyłącznie z prezydentem, to jest moja osobista relacja, jestem dumny z tego, że mogłem pomóc – dodał.

