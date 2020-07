Brudziński do Nitrasa: Wytrzyj nos, otrzyj łzy, a za trzy lata znowu liczymy na Ciebie

W czwartek Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej w Sejmie mówił, że do „dnia wyborczego nie można się przyczepić”, ale krytykował „zaprzęgnięcie całego państwa” do tego, by wygrał Andrzej Duda. Stwierdził, że rzeczywiście jest tak, jak mówił europoseł PiS Joachim Brudziński, że to dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu prezydent wygrał walkę o drugą kadencję. Dlaczego? Według Nitrasa to Kaczyński „uparł się, że Jacek Kurski ma być szefem telewizji (TVP – red.)”.

A bez telewizji nigdy byście tych wyborów nie wygrali. Bezczelny Kurski, który przychodzi do Sejmu i mówi, że czas poświęcony Trzaskowskiemu był taki sam, jak poświęcony Dudzie. Tak! Tylko że Duda wyglądał, jak Kim Ir Sen, bo Koreę Północną z nas robicie, a Trzaskowskiego nazywaliście zdrajcą. To jest hańba! – powiedział Nitras.

„To nie były uczciwe wybory. PiS zaangażował całe państwo aby wygrał Duda. Oszukali nas wszystkich” – podsumował nagranie ze swoim wystąpieniem Sławomir Nitras.

Brudziński do Nitrasa: Otrzyj łzy

Jego słowa skomentował Joachim Brudziński. Europoseł PiS zarzucił politykowi Platformy, że nieprecyzyjnie cytuje jego słowa. „Powiedziałem, że Andrzej Duda wygrał dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale dodałem również, że wiele zawdzięcza tobie, pani Pomasce, panu Kierwińskiemu i innym sztabowcom Trzaskowskiego – dodał Brudziński, nawiązując do swoich wcześniejszych wpisów.

„Wytrzyj nos, otrzyj łzy, a za trzy lata znowu liczymy na Ciebie” – zwrócił się do Nitrasa na zakończenie.

