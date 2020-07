Andrzej Duda na Zamku Królewskim odebrał uchwałę PKW o wyborze na prezydenta Polski. „Demokracja dojrzewa”

Andrzej Duda dokument potwierdzający jego wybór na kolejną kadencję odbierał w podniosłej atmosferze Zamku Królewskiego. Towarzyszyła mu Agata Kornhauser-Duda, a na uroczystości stawił się także premier Mateusz Morawiecki i marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Szczęśliwy prezydent miał też okazję do powiedzenia kilku słów.

– Chciałem wszystkim rodakom podziękować za niezwykłą frekwencję wyborczą. To ponad 68 proc. Niewiele brakło, a mielibyśmy w ogóle największą frekwencję, jaka kiedykolwiek była w wyborach prezydenckich. To naprawdę niewiele mniejsza frekwencja niż miała miejsce w 1995 roku – przypomniał.

– To rzeczywiście wielki sukces przede wszystkim demokracji. To rzecz dla mnie najważniejsza. Polacy pokazali że nasza demokracja coraz bardziej dojrzewa i to najlepsza wiadomość dla polskiego państwa, wynikająca z tych wyborów, także mam nadzieję na przyszłość – mówił dalej.

Andrzej Duda pogratulował swojemu konkurentowi, Rafałowi Trzaskowskiemu. – Ktoś powie, że różnica była niewielka, ale też trzeba sobie zdać sprawę, że to różnica prawie taka, ilu jest mieszkańców Gdańska, to różnica większa niż jest wszystkich mieszkańców Szczecina, dwukrotnie większa niż liczba mieszkańców Torunia. Różnica ponad 420 tys. głosów to jest jednak różnica ogromna – przekonywał.