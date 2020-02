Kaczyński o Dudzie: Rzadko się zdarza, aby jeden człowiek miał aż tyle atutów

Kaczyński zaznaczył, że wybór Andrzeja Dudy na kandydata na prezydenta był „oczywisty” . – Zawsze jednak muszą być tej oczywistości bardzo ważne przesłanki. Można by o tym mówić długo. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć tak – są trzy przesłanki. Pierwsza odnosi się do drogi prezydenta Dudy do prezydentury, do momentu, gdy w 2015 roku został prezydentem. Druga przesłanka odnosi się do sposobu wypełniania tej niezwykle ważnej funkcji. I przesłanka trzecia odnosi się do tego, co możemy przewidzieć, jeżeli chodzi o przyszłą kadencję, o kolejne 5 lat, o które walczymy – zaczął Kaczyński.

Kaczyński zaznaczył, że Andrzej Duda z całą pewnością nie jest karierowiczem. – Nie zabiega o zaszczyty. Nie koncentrował się na swojej karierze. Szedł prostą drogą – mówił. – Jego potencjał zauważyli inni i dzięki temu znalazł się w młodym wieku w Kancelarii Prezydenta, jako minister i tam współpracował z prezydentem Lechem Kaczyńskim – przypomniał. – Przyszło mu przeżyć dramatyczny i trudny czas po tragedii smoleńskiej – dodał.

– Nie było dla nas wątpliwości, że jest bardzo dobrym kandydatem do Sejmu. Został wybrany, pracował rzetelnie. Wszyscy widzieli, że jego potencjał jest bardzo duży – mówił. – Kiedy decydowaliśmy o składzie list do PE, nie było żadnej wątpliwości, że w Krakowie na tej liście dla bardzo dobrego wyniku musi być Andrzej Duda. Chociaż nie był na liście pierwszy to uzyskał najlepszy wynik – opowiadał. – To był kolejny dowód na to, że ma to, co jest tak potrzebne w tej polityce, czyli talent. Kiedy przyszły czasy podejmowania kolejnych decyzji, odnoszących się do kandydata na prezydenta, to wtedy, po jakimś czasie, kiedy porównaliśmy go z innymi kandydatami, to jeżeli się zdecyduje, jest jedynym, który ma na to szansę – mówił Kaczyński.

„Ostoją polskiego porządku publicznego przez ten czas był Andrzej Duda”

– Po tym, jak został prezydentem, zaczął się czas bardzo trudny, niejednego by załamał. Ale cieszył się z małych rzeczy, był w nim talent, siła i determinacja – podkreślił prezes PiS. – A później były coraz pełniejsze, a w końcu całkiem pełne sale i place. Przyszedł sukces, przyszło to niezwykłe zwycięstwo – opowiadał Kaczyński. – I nowa próba z tymi, którzy bezczelnie łamali konstytucję i kłamali innym, że to my ją łamiemy. Prezydent jeszcze jako elekt przed tym ostrzegał, ale go nie posłuchano. Podjął się tego sprzeciwiania się wielkiemu frontowi i wygrał, bo wiedział, że mamy rację, bo wiedział, że tak trzeba, że zastawiono na nas pułapkę i ten plan trzeba sparaliżować – mówił. – To nie było tak, że ta sprawa się skończyła i nastał spokój. Nasi przeciwnicy nie godzili się na prezydenta Dudę na premier Szydło, prowadzili przedsięwzięcia pewnego rodzaju zamachów stanu przeprowadzonych w sposób bardzo niesprawny. Ale ostoją polskiego porządku publicznego przez ten czas był Andrzej Duda – zaznaczył.

Kaczyński wspomniał, że Duda ma wielkie sukcesy w polityce zagranicznej, podkreślając głównie udane stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. – To kontynuacja polityki historycznej Lecha Kaczyńskiego i nieustannie prowadzona rozmowa z narodem, a to właśnie Andrzej Duda umie robić. Jeździ po Polsce, rozmawia z ludźmi – mówił. – Jeżeli dziś ma tak wysokie poparcie społeczne to właśnie dlatego, że to potrafi. Gdybyśmy mogli tylko marzyć o jakimś dobrym kandydacie, to właśnie miałby takie cechy jak Andrzej Duda. Ale nie musimy marzyć, bo mamy Andrzeja Dudę – dodał.

– Co będzie? Jakie będzie te kolejne 5 lat? Sądzę, że pan prezydent udowodnił, że jego związek z Polską silną, praworządną, jest związkiem bardzo głębokim, który przekłada się na gotowość do ryzyka, łamania przeszkód. Mamy odwagę i mamy jednocześnie zrównoważenie oraz zdrowy rozsądek. Jest oczywiste, że tym razem nie musimy szukać, mamy kandydata marzeń, kandydata, którego poparcie jest oczywiste – mówił. – Ma też inne zalety – żonę – wymieniał. – Córkę, mimo jego młodego wieku już dorosłą – dodał Kaczyński. – Ma parę profesorską rodziców. Przesympatyczną mamę i ojca – mówił dalej. – Rzadko się zdarza, aby jeden człowiek miał aż tyle atutów. I to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich ale także dla tych milionów Polaków, którzy chcą, aby Polska była sprawiedliwa, silna, licząca się w Europie i niepodległa – ocenił. – Mamy wspaniałego kandydata – zwyciężymy – zakończył Kaczyński.

