Budka i Trzaskowski w Poznaniu. „Dochodzą do nas niepokojące sygnały dot. wyborów”

W Poznaniu odbył się wspólny briefing prezydenta tego miasta Jacka Jaśkowiaka, kandydata KO w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego, oraz szefa PO Borysa Budki.

Borys Budka rozpoczął konferencje mówiąc, że „w ostatnim czasie dochodzą do nich kolejne niepokojące sygnały” . – Że po raz kolejny może dojść do próby ordynarnego, powiem bardzo brutalnie – skradzenia – tych wyborów – doprecyzował Borys Budka. – Próby zmiany werdyktu wyborczego poprzez manipulację i zamykanie dużych miast. Chcę z tego miejsca jasno zakomunikować – nie będzie zgody na manipulację ze strony urzędników Ministerstwa Zdrowia, nie będzie zgody na żadne manipulacje ze strony polityków PiS – zadeklarował dalej. – Wybory nieuczciwe i wybory niebezpieczne odeszły do historii. Wspólnie doprowadziliśmy do tego, że Kaczyński tych wyborów w maju Polakom nie ukradł i nie ukradnie ich w czerwcu czy w lipcu – zaznaczył. Dodał, że ważne jest kontrolowanie procesu wyborczego i przestrzegł przed „próbą manipulacji” . – Panie prezesie Kaczyński – wara od tych wyborów – podkreślił.

Rafał Trzaskowski powiedział, że ważne jest, aby „proces dochodzenia do wyborów był w pełni demokratyczny” . – Mam nadzieję, że rząd nie powtórzy już farsy wyborczej z maja, tylko przygotuje prawdziwie demokratyczne wybory, gdzie będzie czas na zarejestrowanie komitetu, zbieranie podpisów i przeprowadzenie krótkiej kampanii wyborczej. Co najważniejsze, to że rząd nie będzie się uciekał do żadnych trików, po to, żeby te wybory zmanipulować, bo tego temu rządowi Polki i Polacy nie zapomną nigdy – podkreślił.

