PiS zaprezentowało nowy spot wyborczy. „Praca, nie kłótnie!”

„Jest wiele momentów, kiedy dobra współpraca najważniejszych instytucji w Polsce jest kluczowa. W 2016, kiedy pieniądze z programu 500+ miały trafić szybko do Polaków, udało się to zrobić w półtorej miesiąca, równie szybko rząd PiS wprowadził wyprawkę 300+, trzy lata później rząd PiS rozszerzył świadczenie także na pierwsze dziecko – od uchwalenia nowelizacji do wypłaty minęły 2 miesiące. Podobnie z 13. emeryturą. Tak samo szybko została wprowadzona ustawa o wprowadzeniu 13. emerytury na stałe” – wymienia na początku spotu lektor.

„Najważniejsza jest jednak dobra współpraca w sytuacjach kryzysowych. Kiedy liczy się każdy dzień, by ratować miejsca pracy, by państwo mogło sprawnie działać” – mówi dalej. Później doprecyzowuje, że chodzi o tarczę antykryzysową, która została wprowadzona z powodu pandemii koronawirusa i dodaje, że chodzi o 60 mld złotych dla polskich przedsiębiorców. Później wymienia także kolejne pakiety antykryzysowe, wraz z datami, kiedy zostały wprowadzone w życie.