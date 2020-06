Jakie środki ochrony przysługują członkom komisji wyborczych? Jest rozporządzenie

Resort poinformował PAP, że rozporządzenie ws. sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym zostało w poniedziałek skierowane do opublikowania.

Jak wyposażeni będą członkowie komisji?

W ostatecznej wersji rozporządzenia zapisano, że członków obwodowej komisji wyborczej wyposaża się w jednorazowe rękawice ochronne (w liczbie zapewniającej ich zmianę według potrzeb) oraz płyn do dezynfekcji rąk (w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję).

Członkowie komisji wyborczych otrzymają także maseczki medyczne (w liczbie zapewniającej ich zmianę, zgodnie z czasem używania tej maseczki określonym lub zalecanym przez producenta) oraz przyłbice.

Jeżeli członek obwodowej komisji wyborczej nie będzie obsługiwał wyborców, to w zakresie ochrony ust i nosa wyposażony zostanie wyłącznie w przyłbice.

Ile osób będzie mogło wejść do lokalu?

W lokalu wyborczym w tym samym czasie będzie mogła przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem m.in. członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych.

Lokale mają być wietrzone przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy i co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut. Wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

Stanowiska pracy poszczególnych członków komisji maja być tak zorganizowane, by zachować między nimi co najmniej 1,5 m odstępu. Stoły mają nie być pokryte suknem ani żadnym innym „wchłanialnym materiałem” . Zalecana jest też stała praca instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej lub grawitacyjnej, jeżeli budynek jest w nie wyposażony.

Przy wejściu, w widocznym miejscu, ma być umieszczony płyn do dezynfekcji rąk dla wyborców.

Dezynfekcja powierzchni

Powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, będą przemywane płynem do dezynfekcji. Ma to być realizowane przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy oraz nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania. Nie będzie to przerywało głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

W rozporządzeniu wskazano, że środki ochrony osobistej, o których mowa w rozporządzeniu, spełniają normy udostępnione na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia w zakładce „Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19” .

Za granicą inaczej

W obwodach głosowania utworzonych za granicą nie będzie obowiązku stosowania środków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa w rozporządzeniu, jeżeli ze względu na stan epidemiczny w państwie przyjmującym, przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach zamkniętych.

Samorządy mogą bezpłatnie dostać środki ochrony

– Treść rozporządzenia jest dostosowana do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Ministerstwo Zdrowia uruchomi portal, na którym każdy samorząd będzie mógł wystąpić o bezpłatną dostawę rękawiczek, maseczek i płynów do dezynfekcji. Środki ochrony będą przygotowane do odbioru w urzędach wojewódzkich tak, aby zabezpieczyć zarówno członków komisji, jak i wyborców – przekazał PAP w poniedziałek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Wybory prezydenckie

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28 czerwca, a głosowanie będzie możliwe w godzinach 7-21. W kraju głosowanie ma się odbyć metodą mieszaną – w lokalach wyborczych lub korespondencyjnie. Jeśli żaden z kandydatów w pierwszej turze wyborów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wówczas – 12 lipca – odbędzie się druga tura wyborów.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl