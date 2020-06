Kosiniak-Kamysz o słowach Dudy: Pokazują w jak wielkiej jest panice. Jego strach ma wielkie oczy

W Szczecinie Władysław Kosiniak-Kamysz apelował w niedzielę o „przywrócenie braterstwa, doprowadzenie do normalności, szacunku, współpracy i pojednania” . Ocenił, że spory są normalne, jednak należy to robić w sposób „godny, normalny” . – Jeżeli dzisiaj zapomina o tym prezydent Rzeczpospolitej, to znaczy, że się nie nadaje na tę funkcję – ocenił, mówiąc o słowach Dudy o koronawirusie i rządach koalicji PO-PSL.

– Słowa prezydenta o tym, że rządzący koalicji PO-PSL byli dla gospodarki „gorszym wirusem niż koronawirus” pokazują w jak wielkiej panice jest dzisiaj Andrzej Duda, jak jego strach ma wielkie oczy – stwierdził Kosiniak-Kamysz. Polityk ocenił, że ostatnie wypowiedzi Dudy wskazują, że „nigdy nie był i nigdy nie chciał zostać prezydentem wszystkich Polaków” .