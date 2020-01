Prezydent Duda lepszy od PiS. Szef PSL z większym poparciem niż partia

Jak wygląda poparcie przyszłych kandydatów na prezydenta w porównaniu do poparcia ich partii? Odpowiedź na to pytanie przynosi sondaż IBRiS opublikowany we wtorkowej „Rzeczpospolitej”.

Choć nie ogłoszono jeszcze terminu wyborów prezydenckich, nazwiska osób, które będą ubiegać się o fotel głowy państwa, są już w większości znane. Swoich reprezentantów wystawiają największe partie i bloki koalicyjne, wiadomo też o co najmniej jednym kandydacie niezależnym - Szymonie Hołowni. Swojego przedstawiciela wciąż wybiera w prawyborach Konfederacja. Choć jego nazwisko poznamy dopiero 18 stycznia, obecnie wszystko wskazuje na to, że elektorzy wskażą na Krzysztofa Bosaka. W tej sytuacji „Rzeczpospolita” postanowiła sprawdzić, jak obecnie klaruje się poparcie dla głównych uczestników wyścigu o prezydenturę. W sondażu porównano te wyniki ze wskazaniami respondentów dotyczących preferencji partyjnych w wyborach do Sejmu. W obu kategoriach zwycięża opcja rządząca obecnie w Polsce. Andrzej Duda plasuje się na czele stawki z wynikiem 44 proc., a PiS pokonuje inne partie z poparciem 37,3 proc. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni) zajęłaby drugie miejsce z rezultatem 26,9 proc. Drugie miejsce przypadłoby także kandydatce KO na prezydenta. Na Małgorzatę Kidawę-Błońską głosować chce bowiem 23,3 proc. ankietowanych. Kosiniak lepszy od partii Na ostatnim miejscu podium w rywalizacji partii znalazła się Lewica. Na koalicję SLD, Wiosny i Partii Razem gotowych jest zagłosować 12,9 proc. ankietowanych. Nie oznacza to jednak, że podobnym poparciem cieszy się kandydat Lewicy na prezydenta. Robert Biedroń zajmuje bowiem dopiero czwarte miejsce z poparciem rzędu 6,6 proc. Wyprzedza go Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef ludowców zanotował trzeci wynik z rezultatem 7 proc. Sama koalicja PSL i Kukiz'15 cieszy się z kolei poparciem 4,7 proc. ankietowanych. Lepszy wynik - 5 proc. - zanotowała Konfederacja. Jej prawdopodobny kandydat na prezydenta, Krzysztof Bosak, może obecnie liczyć na 5,1 proc. poparcia. O 0,6 proc. więcej głosów zdobywa w sondażu IBRiS Szymon Hołownia. Czytaj także:

