Sondaż. Andrzej Duda wciąż prowadzi, choć gubi aż 6 punktów procentowych

Według wyników sondażu przeprowadzonego przez Social Changes, Andrzej Duda mógłby w pierwszej turze wyborów prezydenckich liczyć na 40 proc. głosów. To wciąż spora przewaga nad pozostałymi konkurentami, jednak zauważalny jest tutaj spadek w porównaniu do tego samego badania sprzed tygodnia. Wówczas urzędujący obecnie prezydent uzyskał wynik aż o 6 punktów procentowych wyższy.

Kolejne miejsca zajmowali odpowiednio: Małgorzata Kidawa-Błońska (25 proc. poparcia), Szymon Hołownia (12 proc.), Robert Biedroń (9 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (9 pkt.) i Krzysztof Bosak (5 proc.). Wzrosty odnotowało troje z nich: aż o 3 punkty procentowe Hołownia, o 2 Kosiniak-Kamysz i o 1 Kidawa-Błońska. Udział w wyborach zadeklarowało aż 77 proc. respondentów, z czego swoje zdecydowanie w tej kwestii podkreślało 54 proc. ankietowanych.

Czytaj także:

Sondaż. Czy Lichocka powinna ponieść karę za swój gest w Sejmie? Jednoznaczna odpowiedź