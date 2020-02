Zaskakujący sondaż. Z tym politykiem Andrzej Duda przegrałby w II turze

Z sondażu wynika, że żaden kandydat nie ma szans na zwycięstwo w pierwszej turze, choć badanie daje zdecydowaną przewagę nad innymi politykami Andrzejowi Dudzie. Chęć oddania głosu na urzędującego prezydenta deklaruje 41,9 proc. badanych. Drugie miejsce zajmuje Małgorzata Kidawa-Błońska z 22,2 proc. głosów, a trzecie – Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 10,4 proc. Na kolejnych pozycjach plasują się: Robert Biedroń (8,2 proc.), Szymon Hołownia (7,4 proc.) oraz Krzysztof Bosak (4,1 proc.). Niezdecydowanych jest 5,8 proc. respondentów.

Duda kontra Kidawa

W kolejnej części badania sprawdzono różne warianty dla II tury wyborów. Okazuje się, że gdyby przeszła do niej (zgodnie z wynikami sondażu) Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka PO nie miałaby szans w starciu z obecnie urzędującym prezydentem. Poparcie rozkłada się bowiem 49,6 do 41,6 proc. dla Andrzeja Dudy. Część ankietowanych jeszcze nie wie, na kogo w takim wypadku oddałoby głos (5,1 proc.), a część deklaruje, że nie poszłaby do urn w II turze.

A gdy tak Kosiniak-Kamysz?

Według sondażu inaczej wyglądałby jednak wynik wyborów, gdyby do II tury wszedł lider ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz może bowiem liczyć na poparcie 45,9 proc. badanych, podczas gdy Andrzej Duda – 43,9 proc. Niezdecydowanych jest 7,6 proc. osób, a 2,7 proc. nie wzięłoby udziału w II turze, gdyby było postawione przed takim wyborem kandydatów.

Sondaż United Survey

Sondaż został przeprowadzony przez United Survey 22 lutego metodą telefoniczną na próbie 1000 osób na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM. Dotychczas media rzadko korzystały z usług pracowni United Survay. Pod koniec stycznia ci sami zleceniodawcy publikowali jej sondaż m.in. na temat sądownictwa.

