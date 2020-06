Sondaż dotyczący II tury wyborów prezydenckich. Czy Polacy pójdą głosować?

W najnowszym sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej” respondentów zapytano, czy gdyby ich kandydat nie wszedł do II tury wyborów prezydenckich, to zamierzaliby mimo to wziąć w nich udział. Oto jakich odpowiedzi udzielili.

Wybory prezydenckie odbędą się już za tydzień – w niedzielę 18 lipca. Prawdopodobnym scenariuszem nadchodzących wyborów jest to, że nie rozstrzygną się w pierwszej turze. W związku z tym w najnowszym sondażu SW Research zapytał Polaków: „Czy w przypadku gdyby Pani/Pana kandydat nie wszedł do II tury wyborów prezydenckich zamierza Pani/Pan mimo to wziąć w niej udział?” . Odpowiedzi „tak” udzieliło w sondażu 63,8 procent wyborców. 16,3 procent respondentów odpowiedziało, że nie zamierza w takim wypadku brać udziału w II turze wyborów. 19,9 procent pytanych nie ma zdania w tej kwestii.