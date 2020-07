Wybory prezydenckie 2020. Duda czy Trzaskowski? Tak zmieniały się preferencje Polaków

W ciągu dwóch tygodni między pierwszą a drugą turą wyborów, media opublikowały kilkanaście sondaży prezydenckich. Badania dawały przewagę na przemian to Andrzejowi Dudzie, to Rafałowi Trzaskowskiemu przy sięgającej nawet 10 procent grupie wyborców niezdecydowanych. I choć trudno na ich podstawie wyrokować, kto wygra 12 lipca, to dają one pewien obraz tego, co dzieje się w głowach wyborców.

Duda czy Trzaskowski? Sondaże

Poniżej zestawienie sondaży opublikowanych od 28 czerwca do 10 lipca.

Sondaż prezydencki IBRiS dla Wirtualnej Polski – 28 czerwca

Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, Wirtualna Polska opublikowała badanie przeprowadzone przez IBRiS 26 czerwca. Chęć oddania głosu na Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało 48,1 proc. respondentów. Na Andrzeja Dudę zamierza głosować 45,8 proc. badanych. 6,1 proc. wyborców nie podjęło jeszcze decyzji, na kogo odda głos w finałowym starciu, które wyłoni prezydenta Polski na kolejną kadencję



Sondaż prezydencki Pollster dla „Wiadomości” TVP1 – 2 lipca

Kilka dni po pierwszej turze wyborów pracownia Pollster przeprowadziła sondaż dla „Wiadomości” TVP1. Z badania wynika, że 51,14 proc. badanych zamierza w drugiej turze wyborów prezydenckich zagłosować na Andrzeja Dudę. 48,86 proc. respondentów zadeklarowało, że popiera Rafała Trzaskowskiego.



Sondaż prezydencki IBRiS dla Onet.pl – 2 lipca

W badaniu IBRiS dla Onetu Andrzeja Dudę wybrało 49 proc. ankietowanych, a Rafała Trzaskowskiego 46,4 proc. Pozostali, czyli 4,6 proc. osób biorących udział w badaniu, wciąż nie wiedzą, przy którym nazwisku zaznaczą „krzyżyk” na karcie do głosowania.



Sondaż prezydencki IPSOS dla OKO.press – 3 lipca

Badanie przeprowadzone zostało wśród osób, które deklarują udział w wyborach. W sondażu zapytano respondentów, na kogo będą głosować w drugiej turze. 49 proc. z nich wskazało na Rafała Trzaskowskiego, a 48 procent – Andrzeja Dudę. Niezdecydowanych jest 3 procent wyborców i to m.in. o ich głosy będzie toczyła się walka.



Sondaż prezydencki Kantar dla „Faktów” TVN oraz TVN24 – 3 lipca

Rafała Trzaskowskiego wskazało 47 proc. badanych. Poparcie dla Andrzeja Dudy zadeklarowało 46 proc. ankietowanych. Tym samym różnica między kandydatami wynosi zaledwie jeden punkt procentowy. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 7 proc. respondentów nadal nie zdecydowało, na kogo zagłosuje w wyborach.



Sondaż prezydencki Indicator dla „Wiadomości” TVP – 3 lipca

Indicator przeprowadził sondaż dla „Wiadomości” TVP, w którym zapytano ankietowanych o to, którego z kandydatów poprą w II turze wyborów prezydenckich. Z badania wynika, że różnica między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim jest niewielka a o prezydenturze może zadecydować nawet kilkadziesiąt tysięcy głosów. Według sondażu na urzędującego prezydenta chce głosować 50,7 proc. wyborców, natomiast na Rafała Trzaskowskiego 49,3 proc.



Sondaż prezydencki Estymator dla DoRzeczy.pl – 4 lipca

Sondaż przeprowadzony przez pracownię Estymator dla portalu DoRzeczy.pl w dniach 2-3 lipca pokazuje, że w drugiej turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę chce zagłosować 50,9 proc. ankietowanych (wzrost o 0,3 proc. w stosunku do sondażu przeprowadzonego w dniach 24-25 czerwca). Natomiast Rafała Trzaskowskiego chce wybrać 49,1 proc badanych (spadek o 0,3 proc.)



Sondaż prezydencki IBRiS dla Wirtualnej Polski – 5 lipca

Sondaż przeprowadzony 4 lipca przez IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski wskazuje na to, że różnica pomiędzy kandydatami jest naprawdę minimalna. 47,2 proc. respondentów zadeklarowało oddanie głosu na Rafała Trzaskowskiego. Andrzej Duda może z kolei liczyć na 45,9 proc. poparcia. 6,9 proc. ankietowanych nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje w najbliższą niedzielę.



Sondaż prezydencki United Surveys na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” – 6 lipca

Najwięcej, bo 46,8 proc. respondentów zadeklarowało oddanie głosu na Andrzeja Dudę. Rafał Trzaskowski może z kolei liczyć na 45,9 proc. poparcia. 7,4 proc. ankietowanych nie wie z kolei, na kogo zagłosuje w najbliższą niedzielę.



Sondaż prezydencki IBRIS dla „Polityki” – 8 lipca

Wynik Andrzeja Dudy według badania IBRiS dla "Polityki" to 48,7 proc., a Rafała Trzaskowskiego 47,8 proc. Jasno widać więc, że nadal 3,5 proc. ankietowanych to wyborcy niezdecydowani. Przy różnicy 0,9 punktu procentowego i wzięcia pod uwagę błędu statystycznego, ostateczny wynik jest nie do przewidzenia.



Sondaż prezydencki Kantar dla PAP – 8 lipca

Z sondażu przeprowadzonego przez Kantar wynika, że Rafał Trzaskowski otrzyma 45 proc. głosów, a ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda – 44 proc. Aż 11 proc. respondentów deklaruje, że nie podjęło ostatecznej decyzji, na kogo zagłosuje.



Sondaż prezydencki Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24 – 9 lipca

Z badania Kantar wynika, że na więcej głosów może liczyć Rafał Trzaskowski, którego popiera 46,4 proc. ankietowanych. Chęć głosowania na Andrzeja Dudę deklaruje 45,9 proc. respondentów. 7,7 proc. badanych twierdzi, że nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje.



Sondaż prezydencki IBRiS dla Rzeczpospolitej – 9 lipca

Z sondażu wynika, że na Rafała Trzaskowskiego chce głosować 45,3 proc. wyborców, podczas gdy na Andrzeja Dudę – 44,4 proc. Niezdecydowanych jest nadal 10,3 proc. ankietowanych.



Sondaż prezydencki Pollster dla „Super Expressu” – 10 lipca

Sondaż zlecony przez „Super Express” wygrał Andrzej Duda, który cieszy się poparciem 50,72 proc. ankietowanych. Na Rafała Trzaskowskiego wskazało z kolei 49,28 proc. osób biorących udział w badaniu. Podczas badania okazało się również, że 4 proc. respondentów wciąż nie wie, na kogo odda głos.



Sondaż prezydencki IBRiS dla Onet.pl – 10 lipca

Z sondażu IBRiS opublikowanego przez portal Onet.pl 10 lipca wynika, że różnice między kandydatami są niewielkie. W wyborczym wyścigu minimalnie wygrywa Rafał Trzaskowski. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej głos chce oddać 47,4 proc. wyborców. Z kolei Andrzeja Dudę popiera 45,7 proc. badanych. 6,9 proc. ankietowanych nadal nie zdecydowało, na kogo odda swój głos.



Sondaż prezydencki Pollster dla TVP Info – 10 lipca

Na finiszu kampanii TVP Info opublikowała ostatni sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster. Różnica między kandydatami wynosi zaledwie 0,62 pkt proc. Na prowadzeniu jest Andrzej Duda z 50,31 proc poparcia. Rafał Trzaskowski może liczyć na 49,69 proc. głosów.