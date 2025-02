Strzelnica, siłownia, spotkanie z wyborcami. Tak dzień spędzał Karol Nawrocki

Kampania wyborcza wciąż nie nabrała rumieńców, jakich można by spodziewać się po wyścigu o prezydenturę. Kandydaci w większości stawiają na bezpieczne spotkania z wyborcami i ocieplanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych. W takim przekonaniu można utwierdzić się również, oglądając najnowsze nagranie na profilu Karola Nawrockiego.

Karol Nawrocki pokazał kompilację scen z jednego dnia

Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość szef Instytutu Pamięci Narodowej postanowił pochwalić się swoim dniem na platformie X. jak poinformował, zaczął od strzelnicy w Lublewie Gdańskim, następnie na siłowni przeprowadził trening pod nazwą typu „piramida”, by na koniec udać się do Starogardu Gdańskiego i Tczewa na lokalne święto.

Wszystkim tym aktywnościom towarzyszy energiczna muzyka, a przejścia pomiędzy kolejnymi urywkami materiału filmowego następują bardzo szybko. Na siłowni kandydat na prezydenta prezentuje m.in. boksowanie z cieniem. Chwali się też umięśnioną sylwetką.

Później na spotkaniach z wyborcami oglądamy niekończący się korowód zbijanych piątek i uścisków dłoni. Wszystko okraszone szerokimi uśmiechami Karola Nawrockiego. Tłum skanduje jego imię i bije brawo. Poza okrzykami nie pada zbyt wiele słów. Widzimy tylko uśmiechy i machającego do ludzi kandydata.

Nawrocki zachęca do treningu piramidalnego

We wpisie na X Nawrocki zamieszcza dodatkowo swoją rozpiskę treningową i słowa zachęty. Podkreśla, że na wszystkie ćwiczenia potrzeba zaledwie 23 minut. W tym czasie kandydat z poparciem PiS wykonuje:

55 x klatka 90 kg

55 x martwy ciąg 90 kg

55 x pompki

55 x podciąganie

55 x wskoki na skrzynię

Tzw. trening piramidalny to jedna z najpopularniejszych metod w kulturystycznym treningu siłowym. Polega on na stopniowym zwiększaniu obciążeń lub liczby powtórzeń. Na podstawie zaledwie kilkusekundowego nagrania trudno powiedzieć, na co zdecydował się polityk. Pozostaje nam wierzyć, że wszystkie ćwiczenia wykonał sumiennie i prawidłowo.

