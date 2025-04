Działacz zmieszany z błotem na wiecu Hołowni. W tle gromkie oklaski

Reakcja marszałka sejmu w stosunku do działacza Konfederacji Korony Polskiej spotkała się z gromkimi oklaskami zebranych.

Hołownia w obronie faktów

Szymon Hołownia podczas spotkania z wyborcami w województwie małopolskim został zaskoczony atakiem ze strony Mariuszem Rogowskim, działaczem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ten miał przedstawiać nieprawdziwe tezy na temat Ukrainy, w tym zarzucać Ukraińcom okradanie Polski. Twierdził również, że Polska nie ma żadnej suwerenności, a politycy pchają Polskę do wojny z Ukrainą.

Mężczyzna nawiązał również do premiera Izraela, nazywając go: „prawdziwym mordercą nawet większym niż Hitler”. Fala głoszonych herezji zbulwersowała kandydata Trzeciej Drogi, który stanął w obronie faktów.

Tłum wiwatuje, Hołownia górą

Kandydat na prezydenta w mocnej wypowiedzi odparł wszystkie ataki ze strony KKP. Podkreślił, że jest zwolennikiem wspierania Ukrainy. Zaznaczył, że jest przekonany, że Polska ma pełną suwerenność i nie pozwoli na publiczne głoszenie tego typu nieprawdy.

Bardzo precyzyjnie opisał pan to, co ja powiedziałem, teraz ja opiszę precyzyjnie to, co pan powiedział: to jest stek bzdur. Słuchałem ostatnio tego rodzaju wypowiedzi w kremlowskiej telewizji — grzmiał Szymon Hołownia cytowany przez TVN24.

Dosadna wypowiedź marszałka sejmu spotkała się z gromkimi oklaskami zebranych. To jednak niejedyne odważne słowa, które padły z mównicy w Nowym Sączu. Hołownia, nawiązując do kampanii Mentzena, porównał go do „gwiazdy TikToka”. Prowadzących w sondażach Trzaskowskiego i Nawrockiego porównał do „zastępcy Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego”.

To nie są wybory o miłości do Donalda Tuska ani o nienawiści do Jarosława Kaczyńskiego. Takie wybory będą w 2027 roku. Teraz wybieramy prezydenta Rzeczypospolitej. (…) Nie wybieramy gwiazdy TikToka ani sabotażysty. Wybieramy stróża, kogoś, kto pomoże nam bezpiecznie przejechać przez ten moment przełomu ­– nawoływał Hołownia.

