Rzeczniczka Nawrockiego opublikowała dokument. W tle afera mieszkaniowa

Rzeczniczka prasowa kandydata na prezydenta z poparciem Prawa i Sprawiedliwości opublikowała zdjęcia dokumentu na platformie X.

25 marca Nawrocki wpisał 110 tysięcy złotych zgromadzonych środków pieniężnych. Oprócz tego w oświadczeniu majątkowym wspomniał o trzecim mieszkaniu.

Oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego. Kredyt hipoteczny, mieszkania i sporo oszczędności

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej jest właścicielem 30-metrowego mieszkania, które należało wcześniej do 80-letniego mężczyzny z Gdańska. Nawrocki miał mu przez lata pomagać, a lokal odkupił od niego za kwotę 120 tysięcy złotych (tyle widnieć miało na umowie). Nie dał mu jednak całej sumy „do ręki”, ale spłacał ją w ratach.

Według byłego dyrektora pomorskiego muzeum drugiej wojny światowej środki finansowe, które poniósł na rzecz 80-latka, w rzeczywistości dawno przekroczyły 120 tys. PLN. W rozmowie z dziennikarzem Bogdanem Rymanowskim wyliczał, że przez 14 lat opłacał czynsz (około osiem tysięcy złotych rocznie), a wcześniej dał 20 tys. mężczyźnie, by ten mógł wykupić lokal od miasta. Już samo to daje łącznie ok. 132 tys. PLN.

– Niezależnie od tego, czy się opiekowałem, (...) jak się nim opiekowałem, czy się nie opiekowałem – to mieszkanie, o którym mówimy, nabyłem legalnie [razem z żoną – przyp. red.], przekazując mu zgodnie z umową kupna-sprzedaży konkretne środki finansowe na przestrzeni 14 lat – zaznaczył we wtorek w trakcie programu na żywo (Rymanowski Live).

Nawrocki jest współwłaścicielem dwóch mieszkań. Co z trzecim? W tle zapis w testamencie

Oprócz tego Nawrocki poinformował o kolejnym mieszkaniu – ma powierzchnię 57 m kw. Jest jego współwłaścicielem razem z żoną (na zakup lokalu zaciągnęli kredyt hipoteczny w wysokości 220 tys. PLN, z czego do spłaty pozostało blisko 204 tys.). Jest jeszcze jedna nieruchomość – o takiej samej powierzchni – która jednak nie należy w 100% do małżeństwa Nawrockich. Mają oni 50-procentowy udział. Matka zapisała je szefowi IPN-u i jego siostrze w testamencie, co oznacza, że do śmierci pozostaje jego właścicielką.

