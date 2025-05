Nawrocki jak Rocky, Trzaskowski jak Ivan Drago? „Nie wiem, czy państwo pamiętacie ten film”

Karol Nawrocki w ramach kampanii wyborczej pojawił się w Płocku. – My mamy dziś wielką szansę na zwycięstwo i mamy konkretne wartości, które za nami stoją. Dziś chcę powiedzieć o jednej z nich, o suwerenności Polski. Tak, my jesteśmy narodem wolnym i suwerennym, a te wybory nie będą tylko wyborami między dwoma konkretnymi osobami, między Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim. To oczywiście bardzo ważne, kim jesteśmy i skąd przychodzimy – zaczął prezes IPN.

– To jest trochę tak jak w czwartej części Rocky’ego. Nie wiem, czy państwo pamiętacie ten film. Ivan Drago kontra Rocky. Jeden jest wytworem politycznego laboratorium, człowiekiem stworzonym przez politykę i całą jej emanację, zlepkiem sondaży, briefów i życia politycznego z kolejnymi jego szczeblami – powiedział o swoim rywalu w wyborach prezydenckich Nawrocki.

Nawrocki zaskoczył porównaniem do Trzaskowskiego. Odniósł się do legendarnej serii filmów

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości sam siebie ocenił z kolei jako „człowieka z krwi i kości, który przeszedł długą drogę, aby móc stanąć przed ludźmi i powiedzieć im, że jest gotowym do tego, aby reprezentować każdego Polaka, zarówno bogatego, jak i biedniejszego”. – To zderzenie dwóch propozycji, tak? Laboratorium politycznego i człowieka z krwi i kości – podkreślił Nawrocki.

– Te wybory 18 maja to przede wszystkim wybór między Polską suwerenną, a taką, która ulega tendencjom centralizacji Unii Europejskiej i suwerenna przestaje być z każdym kolejnym rokiem – stwierdził szef Instytutu Pamięci Narodowej. Nawrocki podsumował, że on „proponuję Polskę suwerenną, opartą o tysiąc lat naszych wartości, dziedzictwa i przywiązania do tego, co sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą”.

Czytaj też:

Nazwał Nawrockiego „niebezpiecznym człowiekiem”. Ocenił jego postawę ws. afery mieszkaniowejCzytaj też:

Sondaż po aferze mieszkaniowej. Nawrocki nie przekonał Polaków?