Trzaskowski o Mentzenie: Powiedział mądrą rzecz

W niedzielę prezydent Warszawy odwiedził jedną z miejscowości na Mazowszu. W trakcie wiecu wyborczego mówił o aferze mieszkaniowej, która z pewnością wpłynie na wynik głosowania 18 maja. Sprawę nagłośniła redakcja Onetu – doczekała się ona reakcji nie tylko ze strony polityków u władzy, ale także tych będących w opozycji.

6 maja poseł Sławomir Mentzen opublikował wpis, za pośrednictwem którego odniósł się do kontrowersji. „Słuchajcie pisowcy. To nie moja wina, że PiS nie mógł wystawić nikogo, kto miał cokolwiek wspólnego z ośmioma latami waszych rządów, bo tak się w tym czasie kompromitowaliście. To nie moja wina, że ani w Prawie i Sprawiedliwości, ani w otoczeniu [partii], nie daliście rady znaleźć nikogo, kto nie miałby w życiorysie akcji takich, jak przejęcie mieszkania od starszej osoby bez płacenia za nie rynkowej ceny. To jest wasz kandydat i wy za niego odpowiadacie. To jest wasza wina” – ocenił. Do słów tych nawiązał w sobotę kandydat Platformy Obywatelskiej.

Wspólne stanowisko Trzaskowskiego i Mentzena ws. afery

Trzaskowski przyznał, że choć „rzadko zgadza się” z liderem Konfederacji, to jednak ten „powiedział mądrą rzecz” ws. Karola Nawrockiego. Wątek zaczął od od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (jego ugrupowanie popiera w kampanii wyborczej szefa Instytutu Pamięci Narodowej), który ma „tylko jeden problem – że to, co miał napisane w raporcie na temat Nawrockiego, teraz wszyscy wiedzą”. – To jest największy problem partii, która osiem lat rządziła Polską, że wszyscy dowiedzieli się, jacy oni są. (...) Oni nie mieli nikogo lepszego. Nie znaleźli lepszego kandydata – stwierdził.

– Szukali, szukali, zastanawiali się. Specjalnie dobry nie mógł być, bo mógłby namieszać, może by zadał jakieś pytania komuś wewnątrz tej partii. (...) Więc wybrali po prostu najlepszego, jakiego mieli – podsumował.

Nowy sondaż prezydencki. Ile procent głosów zebrałby „obywatelski” kandydat?

9 maja Instytut Badań Pollster opublikował najnowszy sondaż – dla dziennika „Super Express”. Wynika z niego, że największą szansę na zwycięstwo ma niezmiennie Trzaskowski – wskazało na niego 32,2 proc. respondentów. Daleko za nim uplasował się Nawrocki – 22,7%. Na trzecim miejscu podium stanął zaś Mentzen – 13,5%.

Uczestnicy badania zostali zapytani o aktualne preferencje polityczne w dniach 7-8 maja (w perspektywie wyborów, które – w założeniu Pollster - miałyby odbyć się w tę niedzielę).

