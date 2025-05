Ultimatum Mentzena dla Trzaskowskiego i Nawrockiego. „Nie ma lepszego sposobu”

Sławomir Mentzen podczas I tury wyborów 2025 otrzymał 14,81 proc. „Wiele osób będzie zainteresowanych tym, kogo poprę przed drugą turą. W najbliższym czasie wydam w tej sprawie właściwy komunikat. Na teraz ujawnię tylko, że postaram się pomóc moim wyborcom w podjęciu decyzji” – napisał polityk Konfederacji we wpisie podsumowującym wybory. Teraz Mentzen ujawnił szczegóły.

„Zapraszam obydwu kandydatów: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego na rozmowę do mnie na kanale YT. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców. Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców, niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych” – podkreślił lider Konfederacji we wpisie na platformie X (dawny Twitter).

Sławomir Mentzen o swoim poparciu. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki skorzystają z oferty?

„Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie” – dodał Mentzen. Polityk Konfederacji zamieścił również film ze szczegółami. – Mam pełną świadomość tego, że wyborcy mają swoje rozumy i decyzje podejmują całkowicie samodzielnie. Nie ma czegoś takiego jak przerzucanie swoich głosów – zaznaczył Mentzen na starcie.

Lider Konfederacji podkreślił, że „żaden z kandydatów nie dysponuje głosami swoich wyborców”. Mentzen stwierdził jednak, że „chce pomóc podjąć decyzję tym, którzy się zastanawiają”. Polityk chce przepytać z osobna Trzaskowskiego i Nawrockiego. – Wy się głównie wypowiadacie dla przyjaznych wam mediów, które nie dopytują, które nie drążą niektórych rzeczy, nie pytają o sprawy, które nie dotyczą bieżącej polityki, a o wasze np. zapatrywania na różnego rodzaju zagadnienia – mówił.

Mentzen daje szanse Trzaskowskiemu i Nawrockiemu. Przedstawił deklaracją liczącą osiem punktów

Mentzen ujawnił też szczegóły ośmiopunktowej deklaracji: 1) Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków. 2) Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego. 3) Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją.

Kolejne punkty to: 4) Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. 5) Nie podpiszę ustawy ws. ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. 6) Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni. 7) Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów UE. 8) Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych, osłabiających rolę Polski, np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebrania Polsce prawa weta.

Mentzen z ofertą dla Trzaskowskiego i Nawrockiego. Przy okazji wbił szpilę Hołowni

Lider Konfederacji nie wykluczył, że może nawet zagłosować na Trzaskowskiego lub Nawrockiego. – Jeżeli któryś z was odmówi, stwierdzi, że szkoda mu czasu, energii po to, żeby przekonać do siebie moich wyborców, no to ja bardzo przepraszam, ale nic więcej dla was uczynić nie mogę – przyznał Mentzen. Na koniec polityk wbił szpilę Szymonowi Hołowni, o którym powiedział, że „zamiast być trzecią drogą stał się piątym kołem u wozu w tej koalicji”.

