Wymowna reakcja Kaczyńskiego. „Cóż szkodzi obiecać?”

Sławomir Mentzen nie dostał się do drugiej tury wyborów prezydenckich 2025. Osiągnął jednak spektakularny wynik – blisko 15 procent – i zajął ostatnie miejsce podium. Na początku tygodnia zaprosił na spotkanie Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, by na jego kanale na platformie YouTube sami zachęcili do siebie elektorat Konfederacji. Chce też by podpisali osiem postulatów.

Agnieszka Gozdyra zaprosiła niedawno do swojego programu, emitowanego na antenie Polsat News, posła Witka. Zapytała go o jeden z punktów, który znalazł się na liście Mentzena – dotyczy deklaracji, że Trzaskowski, jako prezydent, nie zgodzi się na „wyższe podatki i nowe obciążenia”. – Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? – pytała swojego rozmówcę prowadząca. – Cóż szkodzi obiecać? – odparł poseł KO. Potem dodał, że „to tylko żart”. Wypowiedź jednak, co nie dziwi, spodobała się na tyle internautom, że zaczęła żyć własnym życiem w sieci.

Prezes PiS skorzystał z okazji i na swoim profilu na X opublikował krótkie, żartobliwe wideo z wyciętym fragmentem programu „Debata Gozdyry”. – Szanowni państwo, słowo honoru, że to nie na zamówienie naszego sztabu – podsumował słowa Witka.

Tatuaże Nawrockiego. Sikorski: Kibolskie

W środę głośnym echem odbiły się nie tylko słowa posła KO, ale także wpis Radosława Sikorskiego o tatuażach Karola Nawrockiego, kandydata PiS-u. Plejada ujawniła, że szef Instytutu Pamięci Narodowej ma ponoć na klatce piersiowej wielki herb klubu Chelsea.

„Lubię Chelsea, ale prezydent wolnej Polski, jeśli już musi mieć kibolskie tatuaże, to powinny być patriotyczne” – skwitował minister spraw zagranicznych. Użytkownicy X chcą, by Nawrocki pokazał swoje malunki opinii publicznej. Są intrygujące, bo do dzisiaj były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku nie zabrał głosu w sprawie. Niektórzy zastanawiają się, czy skrywa jakąś tajemnicę.

