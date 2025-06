Polacy wskazali przyczyny porażki Rafała Trzaskowskiego. W tle Donald Tusk

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, pokonując w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Prezydent-elekt zdobył ponad 369 tys. głosów więcej niż jego konkurent.

Polacy zdiagnozowali przyczyny porażki Trzaskowskiego. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu UCE Research, który został wykonany na zlecenie Onetu, Polaków zapytano o największe słabości kampanii kandydata Koalicji Obywatelskiej. 21,5 proc. respondentów wskazało „zbyt duże skupienie na krytyce rywali, a za mało na własnych propozycjach”. 18,3 proc. uważa, że zaważył „wizerunek polityka zależnego od Donalda Tuska”, a 16 proc. – „niejasność poglądów – unikanie jednoznacznych deklaracji w przypadku części ważnych lub kontrowersyjnych tematów”.

15,5 proc. ankietowanych upatruje przyczyn porażki Rafała Trzaskowskiego w „działaniach Donalda Tuska i jego rządu”, 13,2 proc. łączy przegraną prezydenta Warszawy z „wizerunkiem polityka z wielkiego miasta, oderwanego od problemów lokalnej Polski”, 13,1 proc. uważa, że winę ponosi sztab wyborczy i jego działania (lub ich brak), 11,6 proc. – ogólnie słaby program wyborczy i nieczytelna wizja prezydentury, a 11,3 proc. – zaangażowanie w kampanię premiera Donalda Tuska.

10,9 proc. ankietowanych uważa, że do porażki Rafała Trzaskowskiego przyczyniło się „wrażenie, że kandydat ukrywa swój prawdziwy światopogląd”, a 10,6 proc. – „zbyt duże podporządkowanie strategii kampanii interesom partyjnym (Koalicji Obywatelskiej)”. W ocenie 9,9 proc. badanych to słabe występy podczas debat mogły dołożyć swoją cegiełkę do ostatecznego rezultatu, 9,2 proc. wskazuje na „brak odwagi w podejmowaniu trudnych tematów społecznych”, a 7 proc. – „zarzuty o dystans wobec tradycyjnych wartości i instytucji Kościoła”. 2 proc. wskazało inne kwestie.

6,7 proc. z kolei uważa, że chociaż Rafał Trzaskowski przegrał, to „właściwie nie było żadnych słabości” jego kampanii prezydenckiej. 13,1 proc. badanych nie umie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Sondaż UCE Research na zlecenie Onetu został przeprowadzony w dniach 13-14 czerwca metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1017 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

