Ponownie przeliczono głosy w kilku komisjach. „Możliwość popełnienia przestępstwa”

Prokuratura Krajowa opublikowała komunikat w sprawie „ujawnionych nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich”. Jak podano, we wtorek 17 czerwca prokurator Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej wziął udział w posiedzeniu Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej w przedmiocie wykonania odezwy Sądu Najwyższego i przeprowadzeniu oględzin kart do głosowania z dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych. Oględziny te polegały na ponownym, dwukrotnym przeliczeniu kart do głosowania ze wskazanych komisji.

Ponowne przeliczenie głosów w dwóch komisjach. Jest komunikat prokuratury

„W wyniku przeprowadzenia tej czynności ustalono, że w jednej z obwodowych komisji wyborczych doszło do zamiany głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP, co skutkowało błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tym obwodzie uzyskał Karol Nawrocki, podczas gdy w rzeczywistości zostały one oddane na Rafała Trzaskowskiego” – czytamy w komunikacie.

„W przypadku drugiej komisji ujawniono, że 160 głosów oddanych na kandydata Rafała Trzaskowskiego, spośród łącznej liczby 959 wszystkich oddanych głosów, zostało umieszczonych w zamkniętym i opieczętowanym pakiecie z głosami przypisanymi kandydatowi Karolowi Nawrockiemu, a następnie błędnie wykazanych w protokole wyborczym jako głosy oddane na jego rzecz” – podano dalej. Jak czytamy, „ujawnione przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej nieprawidłowości budzą poważne wątpliwości co do rzetelności prac wskazanych komisji wyborczych, a także wskazują na możliwość popełnienia przestępstwa”.

Lawina protestów wyborczych. Ile zarejestrował Sąd Najwyższy?

16 czerwca dobiegł końca termin wnoszenia protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. We wtorek Monika Drwal z zespołu prasowego SN poinformowała redakcję „Wprost”, że zarejestrowano 5,1 tys. protestów przeciwko wyborowi Prezydenta RP.