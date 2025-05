Kto poprze Trzaskowskiego, kto Nawrockiego? Jasny przekaz Hołowni, tajemniczy Mentzen

34,8 proc. Polaków zamierza zagłosować zgodnie ze wskazaniem swojego kandydata, który odpadł w I turze wyborów prezydenckich – wynika z sondażu SW Research dla „Wprost”. Przeciwne postąpi 21,2 proc. ankietowanych, a 34,2 proc. jeszcze nie zdecydowało, co zrobi. 4,4 proc. respondentów nie zamierza udać się 1 czerwca do urn wyborczych. Z kolei 2,5 proc. obstawiało, że II tury nie będzie.

Co do tej pory powiedzieli kandydaci, którzy zakończyli już swój udział w wyborach? „Wiele osób będzie zainteresowanych tym, kogo poprę przed drugą turą. W najbliższym czasie wydam w tej sprawie właściwy komunikat. Na teraz ujawnię tylko, że postaram się pomóc moim wyborcom w podjęciu decyzji” – napisał z kolei w długim wpisie podsumowującym wybory Sławomir Mentzen.

Wyniki wyborów 2025. Politycy Konfederacji o poparciu Sławomira Mentzena

Głos zabrali dla „Wprost” także politycy Konfederacji. – Bardzo wierzę w mądrość naszych wyborców – powiedział Stanisław Tyszka. Michał Wawer ocenił, że „najgorsze, co by się mogło wydarzyć, to żeby prezydentem zostałby Rafał Trzaskowski, żeby domknął się ten system Donalda Tuska”. – Będę w drugiej turze głosował przeciwko Trzaskowskiemu – zapewnił Witold Tumanowicz.

– Rafałowi trzeba życzyć powodzenia, trzeba go wspierać. Będę gorąco zachęcał wszystkich, którzy mi zaufali, żeby w II turze zaufali Rafałowi – powiedział na gorąco w wieczorze wyborczym Szymon Hołownia. – To prawda, że dzisiaj trzeba się zjednoczyć wokół kandydata nam najbliższego – wokół Rafała Trzaskowskiego. Ja też taką uchwałę zaproponuję i takie poparcie jutro rano władzom PSL – dodał na wieczorze wyborczym obecny współkoalicjant Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wyniki wyborów 2025. Sugestie Magdaleny Biejat i zdecydowany Adrian Zandberg

– Wyborcy to nie jest puchar przechodni, którego jeden polityk może oddać innym politykom. Wyborcy to są mądrzy ludzie, którzy mają swoje poglądy, swoje wartości i zgodnie z nimi będą głosować – powiedział podczas wieczoru wyborczego Adrian Zandberg. Magdalena Biejat w rozmowie z „Faktem” zapowiedziała, że „bardzo chętnie spotka się z Trzaskowskim i porozmawia z nim o tym, co jest ważne dla wyborców lewicy”. Dodała, że Nawrocki nie może liczyć na głosy jej środowiska.

Z danych 99 proc. obwodów wynika, że czwarte miejsce z poparciem 6,4 proc. zajął Grzegorz Braun. Na razie nie wiadomo, czy i komu przekaże swojej poparcie. Na ósmym miejscu z wynikiem 1,2 proc. uplasował się Krzysztof Stanowski, dalej byli Joanna Senyszyn (1,1 proc.), Marek Jakubiak (0,8 proc.), Artur Bartoszewicz (0,5 proc.), Maciej Maciak (0,2 proc.) i Marek Woch (0,1 proc.). W ich przypadku również nie wiadomo, czy wskażą swoim wyborcom na kogo głosować.

