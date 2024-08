Fałszywe oskarżenia Donalda Trumpa. Sztab Kamali Harris odpowiada: On może mieć kody nuklearne

Jeden z internautów zarzucił Kamali Harris, że rzekomo została przyłapana na użyciu fałszywego zdjęcia tłumu na jej kampanijnym wiecu. Dowodem miały być dwa zdjęcia. Na drugim z nich pokazano, że nie ma odbicia lustrzanego tłumu na samolocie. Temat podłapał Donald Trump, który sugerował, że fotografia została stworzona za pomocą sztucznej inteligencji.

Donald Trump oskarżył Kamalę Harris: Oszustka

„To oszustka. Nikt na nią nie czekał, a ‘tłum’ wyglądał na 10 000 osób! To samo dzieje się z jej fałszywymi ‘tłumami’ na jej przemówieniach. W ten sposób Demokraci wygrywają wybory, oszukując – i są jeszcze gorsi przy urnach wyborczych. Powinna zostać zdyskwalifikowana, ponieważ tworzenie fałszywego wizerunku jest ingerencją w wybory. Każdy, kto to robi, będzie oszukiwał we wszystkim!” – przekonywał były prezydent USA.

twitter

„To nie są konspiracyjne brednie z najgłębszych zakamarków internetu. Autor może mieć kody nuklearne i być odpowiedzialny za decyzje, które będą miały wpływ na nas wszystkich przez dziesięciolecia” – odpowiedział Trumpowi David Plouffe, doradca kampanijny Harris.

Tłumy w Michigan na lotnisku

„Jestem zaszczycona, że ktokolwiek stworzył obraz AI przedstawiający 15 000 podekscytowanych Demokratów witających Harris i Tima Walza w Detroit był na tyle uprzejmy, że uwzględnił mnie na mównicy. Ten tłum AI był naprawdę głośny, zaczęło mi dzwonić w uszach od ich wyimaginowanego dopingu” – dodała przewodnicząca Partii Demokratycznej Michigan Lavora Barnes.

twitter

Serwis fact checkingowy Snopes sprawdził zdjęcie za pomocą narzędzia do wykrywania oprogramowania AI. Na wielu obrazach generowanych przez sztuczną inteligencję ludzie mają np. dodatkowe palce. Na przeanalizowanej fotografii nie znaleziono żadnych anomalii. Winston AI Image Detector oszacowało, że szanse na to, że zdjęcie zostało stworzone przez AI, wynoszą zaledwie cztery proc. Podobne fotografie znalazły się w zasobach uznanych agencji Associated Press i Getty Images.

Czytaj też:

Kłótnia Trumpa z Harris o debatę prezydencką. „To może być pierwszy taki przypadek od 1976 roku”Czytaj też:

Donald Trump chwalił kandydata na wiceprezydenta Kamali Harris. Teraz wypiera się tych słów