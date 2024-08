„Będzie piekielnie dobrą prezydentką”. Wspólne wystąpienie Bidena i Harris

Joe Biden i Kamala Harris pojawili się na czwartkowym wiecu Partii Demokratycznej. Podczas wydarzenia poświęconego ogłoszonemu przez administrację prezydenta USA porozumieniu w sprawie obniżenia kosztów popularnych leków doszło do ich wspólnego wystąpienia.

Wspólne wystąpienie Joe Bidena i Kamali Harris

To pierwsza taka okazja od czasu rezygnacji Bidena z udziału w kampanii prezydenckiej i wskazania Harris jako prawdopodobnej kandydatki Demokratów. Amerykanie bacznie obserwowali, z jakim nastawieniem będą mówić o swojej współpracy, która w ostatnim czasie uległa niespodziewanym zmianom. Prezydent i wiceprezydentka nie szczędzili sobie komplementów.

– Mam niesamowitego partnera w postępie, jaki osiągnęliśmy – zapewniła Harris. Przekonywała, że Biden jest jednym z nielicznych liderów USA, którzy tak wiele zdziałali w kwestii rozszerzenia dostępu do przystępnej cenowo opieki zdrowotnej. – W tym pomieszczeniu jest wiele miłości do naszego prezydenta – stwierdziła.

Kampania prezydencka w USA. Wystąpienia kandydatów

Biden nie pozostawał dłużny. – Ona będzie piekielnie dobrą prezydentką – powiedział przed ponad 2 tys. osób, które wzięły udział w wydarzeniu. Jak podało BBC, mimo upałów, które przeszły w czwartek przez USA, w kolejce do wejścia na wiec ustawiły się tysiące zainteresowanych. Setkom z nich nie udało się dostać do środka, ponieważ sala została wypełniona do ostatniego miejsca.

W tym samym czasie Donald Trump wziął udział w konferencji prasowej, którą zorganizował na terenie ośrodka golfowego w Bedminster. Kandydat Partii Republikańskiej nie szczędził słów krytyki pod adresem Harris. – Nie mam do niej zbyt wiele szacunku. Nie mam zbyt wiele szacunku do jej inteligencji – powiedział.

