Wybory samorządowe 2018

Brudziński o Bielanie: popełnił rzecz brzydką

"Niepedagogicznym" i "niewychowawczym" nazwał Joachim Brudziński ewentualny powrót Adama Bielana do PiS przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. - Jestem gorącym zwolennikiem powrotu Adama Bielana do PiS. Dzień po wyborach do...