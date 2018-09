W niedzielę konwencja PiS. Mazurek zapowiada „strategiczne” przemówienie Kaczyńskiego

– To jest konwencja, która będzie inaugurowała naszą kampanię wyborczą. N niej będzie miał przemówienie Jarosław Kaczyński, co jest rzeczą oczywistą, jest liderem nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale i Zjednoczonej Prawicy – wskazała Mazurek. Jak podkreśliła, Kaczyński mimo choroby był cały czas „obecny w polityce” . – Cały czas byliśmy z nim w kontakcie telefonicznym, a część z nas też w kontakcie osobistym – zaznaczyła rzecznik PiS.

Mazurek potwierdziła doniesienia medialne o planowanym „strategicznym przemówieniu” Kaczyńskiego. Tłumaczyła, że lider Zjednoczonej Prawicy nawiąże zarówno do obecnej sytuacji, jak i stojących przed koalicją wyzwań w kontekście wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. – Co do treści przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, to nikt tego nie wie, bo prezes sam sobie przygotowuje przemówienia i tak do końca jest to tajemnicą, co będzie mówi – mówiła Mazurek. Pytana o to, jak obecnie wygląda sytuacja ze zdrowiem prezesa PiS, odparła: „Świetnie i coraz lepiej” .

Mazurek zapowiedziała, że na konwencji wystąpi też premier, którzy przedstawi działania rządu dla samorządów. – Będą też pewne elementy wizualizacyjne. Będzie taka pozytywna energia, pozytywne emocje, pozytywny przekaz, którego celem jest naładowanie akumulatorów naszych i naszych zwolenników, ale przede wszystkim trafienie z dobrym przekazem do Polaków, tak by ich przekonać do tego, by głosowali na Prawo i Sprawiedliwość – mówiła rzecznik PiS. Z jej słów wynika, że po warszawskiej konwencji przewidziany jest szereg spotkań w terenie. W poszczególnych województwach politycy PiS mają prezentować program i walczyć o głosu.