Wybory samorządowe 2018. Ile można zarobić w komisji wyborczej?

W jesiennych wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych: gminnych (dzielnicowych), powiatowych i wojewódzkich. Na terenie całego kraju zostanie utworzonych aż 27 tys. obwodów wyborczych. Celem jest zapewnienie sprawnego i transparentnego głosowania.

Na czas tegorocznych wyborów samorządowych zostanie zatrudnionych dwa razy więcej urzędników niż w 2014 roku. Po raz pierwszy powołane zostaną aż dwa rodzaje komisji: terytorialne i obwodowe. Pierwsze zajmą się rejestracją kandydatów i przekazywaniem wyników. Drugie natomiast będą odpowiedzialne bezpośrednio za przebieg wyborów i liczenie głosów.

Jakie zarobki w komisjach?

W komisji obwodowej będzie można zarobić 300 złotych jako szeregowy członek. Zastępca przewodniczącego dostanie 330 złotych, natomiast przewodniczący 380. W komisjach terytorialnych zarobki będą wynosiły 550 złotych dla członków szeregowych, 600 dla zastępców i 650 dla przewodniczących.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Przede wszystkim należy być pełnoletnim, posiadać obywatelstwo polskie i zgłosić się do pełnomocnika komitetu wyborczego. Ich spis znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Jedna osoba może być członkiem tylko jednej komisji. W jednej komisji zasiada zwykle dziewięciu członków. Jeżeli kandydatów będzie zbyt wielu, zostaną przeprowadzone losowania publiczne. Za ich przeprowadzenie odpowiedzialna będzie gmina.

Do kiedy się zgłaszać?

Zapisy do komisji terytorialnych trwały do 11 września. Z kolei do komisji okręgowych można zgłaszać się jeszcze do 21 września.