Chciał witać Żydów „serią z kałasznikowa”. Został „jedynką” PiS do Rady Warszawy

W 2010 roku Michał Szpądrowski zamieścił na swoim profilu na Facebooku antysemicki wpis. „Szpąder, jutro jest nalot żydków na Wawke!!!! przylatuje boening 747-400 z TLV. Jak chcesz to pojedziemy na 6.20 na lotnisko i ich przywitamy gazem” – napisał do niego kolega. Na co Szpądrowski odpisał: „Hmmm gdyby nie ta godzina to bym ich powitał serią z kałasznikowa..”..

Kiedy sprawa wyszła na jaw, działacz, który był skarbnikiem w sztabie Patryka Jakiego, przeprosił za swoje słowa. Szpądrowski tłumaczył, że była to młodzieńcza głupota. 23 sierpnia został wyrzucony ze sztabu kandydata PiS na prezydenta stolicy. Nie tolerujemy takich zachowań – podkreślał wówczas szef sztabu Oliwier Kubicki.

Okazuje się jednak, że to nie koniec jego samorządowej kariery. Politycy PO poinformowali, że Szpądrowski, który zasiada obecnie w Radzie Miasta Warszawy, został jedynką PiS na liście do tego organu w okręgu Ursynów, Wilanów. W 2014 roku kandydował z tego samego okręgu wyborczego.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października. W wyborach samorządowych wyłonieni zostaną członkowie rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

