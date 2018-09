Kaczyński na konwencji PiS: Są przypadki nadużyć. Nie sądźcie, że ktoś jest oszczędzany

W ramach konwencji PiS w Zielonej Górze przemawiał m.in. lider ugrupowania Jarosław Kaczyński. – Wolność do współdecydowania o losach naszych małych ojczyzn jest bardzo ważna. Możemy ją wykorzystać tak, aby miała ona realne znaczenie – podkreślał prezes PiS.

Kaczyński: PiS dotrzymuje słowa

Kaczyński nawiązał do zbliżających się wyborów samorządowych. – Musimy sobie postawić pytanie czy ci, których chcemy poprzeć w wyborach, są wiarygodni. Wiarygodność sprawdza się przez fakty. Wielu spośród kandydujących już w samorządach było – podkreślał. Jego zdaniem „partie polityczne idące do wyborów mają szczególny rodzaj wiarygodności”. – Jeśli działa ona na poziomie centralnym, to można przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że będzie również działać na poziomie samorządu – wskazał.

„Są złe przypadki nadużyć”

Prezes PiS wyjaśniał też, że „nie ma dobrej kontroli partii politycznych bez aktywności społecznej”. – PiS jest partią, która może koordynować działania na wielu szczeblach, ale przede wszystkim dotrzymuje słowa – dodał. Kaczyński przyznał, że rządzący są kontrolowani przez media, opozycję i przeznaczone do tego instytucje. – Kontroluje nas także CBA. Niestety są złe przypadki jakichś nadużyć i nie sądźcie, że ktoś tutaj jest oszczędzany dlatego, że jest z PiS – stwierdził.