Okrzyki „dojna zmiana” na spotkaniu z Morawieckim. Premier odpowiedział

W trakcie przemówienia premiera protestowała grupa osób skandujących hasła m.in. „Konstytucja” i „dojna zmiana”. – My chcemy sklejać Polskę – zwrócił się do demonstrujących Mateusz Morawiecki i wymienił sukcesy rządu. – Te problemy są dla nas ważne. Żeby nie być gołosłownym powiem tak, nasi poprzednicy przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku – stwierdził premier.

Morawiecki przybliżał mieszkańcom program PiS na nadchodzące wybory samorządowe. Mówił m.in. o domach seniora, termomodernizacji, budowie przedszkoli i żłobków, a także zapowiadał uruchomienie Funduszu Dróg Lokalnych.

Wcześniej szef rządu wziął udział w konwencji regionalnej PiS w Zielonej Górze, na której obecny był także prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. – Tym łatwiej będzie nam dotrzymywać słowa, im lepiej będzie nam się współpracowało z dobrymi gospodarzami – wskazywał Morawiecki. Ponadto przekonywał, że aktualnie rządzący przybliżają Polskę do „standardów życia zachodniego”.