Patryk Jaki wystąpił w teledysku rapera z Wrocławia. Pojawi się na jego koncercie na Pradze

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy nie ustaje w staraniach, aby dotrzeć do jak najszerszego grona wyborców. Jego najnowszy pomysł to współpraca z wykonawcą o pseudonimie HCR, który przedstawia się jako raper i półfinalista show „Must Be The Music”.

Patryk Jaki pojawił się w najnowszym teledysku HCR-a (Piotr Szot) do piosenki „Stałem pod blokiem”. Tytuł utworu słusznie można kojarzyć z akcją z Twittera, w której polityk prawicy odpowiadał na słynne zdjęcie w białym dresie. HCR nie ukrywa, że swoją piosenkę nagrał właśnie przez wzgląd na wiceministra sprawiedliwości. „Zainspirował mnie Patryk Jaki. Chłopak, który wychował się na blokach i postawił w Warszawie mafii. Walczy o słabszych ludzi z całym aglomeratem medialnym i finansowym. Oni mają pieniądze – on ma wartości” – napisał i w tej samej wiadomości zaprosił na swój koncert w środę 19 września. Sam polityk na Twitterze zapowiedział swoją obecność na tym wydarzeniu. „Jutro (19 września) a żywo premiera hitu tej kampanii na Pradze. Koncert na blokowisku - ul.Kijowska 11 o godz 17.00. Wstęp wolny. Warto z nami być! Zaproś znajomych!” Fani rapu po przesłuchaniu utworów HCR-a mogliby zauważyć, że jego muzyka nie brzmi jak klasyczny rap. On sam przyznaje, że jego twórczość to „połączenie stylu hip-hop z innymi gatunkami muzycznymi jak pop, rock, jazz, funk, reggae”. Osoby interesujące się polityką mogą z kolei przypomnieć sobie przypadek z 2005 roku, kiedy to Mezo nagrał utwór „Ważne”, a ten został piosenką wyborczą Marka Borowskiego z SLD. Według Wirtualnej Polski piosenka „Stałem pod blokiem” też ma stać się oficjalnym utworem kampanii Jakiego. Czytaj także:

