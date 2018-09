Piotr Guział obiecuje „najbardziej okazały” finał WOŚP. Jurek Owsiak odpowiada i atakuje sztab Jakiego

Piotr Guział, który w kampanii do wyborów samorządowych towarzyszy Patrykowi Jakiemu jako jego kandydat na wiceprezydenta stolicy, wystąpił w TVN24. Samorządowiec zapewnił, że „symbole Warszawy jak Parada Równości, jak in vitro, jak wolna kultura, jak WOŚP będą utrzymane, będą rozszerzone, a on jest tego gwarantem” . – Będzie najbardziej okazała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już dziś zapraszam na 27. finał – dodał.

„Tak się składa, że o uroku Finału stanowią organizatorzy”

Do zapowiedzi Guziała odniósł się na Twitterze Jurek Owsiak. Poprosił o to, by sztab wyborczy Patryka Jakiego w wystąpieniach przedwyborczych „nie składał deklaracji dotyczących zbliżającego się Finału WOŚP”. „Tak się składa, że o uroku Finału stanowią organizatorzy, wolontariusze i Ci, którzy z ogromną życzliwością i osobistym zaangażowaniem Orkiestrę wspierają, nie tylko w Polsce, ale od jakiegoś czasu także na całym świecie. I czynią to bez względu na swoje przekonania polityczne, religijne – czynią to, ponieważ zależy im na zdrowiu i życiu Polaków " – napisał organizator imprezy.

Portal gazeta.pl przypomniał, że podczas 26. finału WOŚP Patryk Jaki zasugerował, że pieniądze z imprezy trafiają na Przystanek Woodstock (obecnie Pol'And'Rock Festival – przyp. red.), który zdaniem wiceministra sprawiedliwości, „promuje cywilizację śmierci”. „Skrzywdził Pan w ten sposób sympatyków, wolontariuszy i organizatorów WOŚP w całej Polsce” – argumentuje w swoim wpisie Owsiak. „Trudno także zgodzić się ze zwyczajami panującymi od 3 lat w Telewizji Polskiej, która to telewizja wspierając Pana – no bo w sumie jest to Pana telewizja – wprowadziła całkowite embargo na działania Polaków w ramach WOŚP” – dodał.

„Oczywiście, podczas Finału Pan i Pana ludzie wiedzą gdzie nas znaleźć, więc zawsze będziemy się cieszyli, jeśli ktoś z Was wesprze wolontariusza wrzucając choćby 1 grosz do skarbonki” – podsumował organizator WOŚP.

