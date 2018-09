Grzegorz Schetyna podczas konwencji KO: Musimy zatrzymać tych szkodników

Platforma Obywatelska i Nowoczesna połączyły siły w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Do Koalicji Obywatelskiej dołączyła ostatnio Barbara Nowacka. Skonsolidowani politycy zebrali się w sobotę we Wrocławiu, by tam podczas konwencji mówić o planach na przyszłość i punktować błędy popełniane przez rząd.

„Jarosławie Kaczyński, to nie są twoje pieniądze”

Grzegorz Schetyna zwrócił się podczas wystąpienia do prezesa PiS, krytykując politykę finansową prowadzoną przez rząd. – Jarosławie Kaczyński, to nie są twoje pieniądze. To są pieniądze wszystkich Polaków. Nie masz prawa ich rozdawać swoim kolesiom, nie masz prawa odmawiać ich ludziom, którzy tego potrzebują. A jeśli Kaczyński, PiS tego nie rozumieją, to nie zasługują na to, żeby zasiadać w polskim Sejmie – stwierdził lider PO. Dalej argumentował, że „nie da się budować wspólnoty na kłamstwie i pogardzie, jak próbuje to dzisiaj robić rząd PiS” . – Musimy o tym mówić, bo dla tej władzy kłamstwo stało się podstawowym narzędziem pracy – dodał cytowany przez portal 300polityka.pl.

Przewodniczący PO zapowiedział, że Koalicja Obywatelska wprowadzi „darmowy ciepły posiłek w szkołach” . – Wstydem jest, że wciąż zdarzają się dzieci niedożywione i głodne. A to, że nie głosują, nie zwalnia nikogo z obowiązku, żeby o nie zadbać – argumentował. Obiecał także „pieniądze z Unii Europejskiej” . – Polska znowu będzie w Europie ważna, a Euro będą płynąć szerokim strumieniem do polskich gmin i miast – stwierdził Schetyna. – Musimy zatrzymać tych szkodników. Tu we Wrocławiu i w każdym miejscu. Polska ma przyszłość, my jesteśmy za tę przyszłość odpowiedzialni. My wszyscy którzy możemy głosować. Idźmy na wybory i walczmy o przyszłość Polski – podsumował.

Na scenie pojawiła się także Barbara Nowacka. Polityk stwierdziła, że PiS od 2015 roku zawłaszczył „rząd, parlament, szkołę, sądy, prawa kobiet, demokrację” . – Mówimy dość, panie Kaczyński. Samorządów nie zawłaszczycie! – powiedziała. – Dla PiS liczy się jedynie władza. Dla Koalicji Obywatelskiej liczy się człowiek. Nasz program był tworzony wśród ludzi i dla ludzi. A samorząd jest najbliżej człowieka – stwierdziła.

