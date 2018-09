Krosno. PiS nie zarejestrował listy przez „wadliwe” podpisy. Jest decyzja komisarza wyborczego

Błąd w zgłaszaniu list, jak tłumaczy komisarz wyborczy w Krośnie Kamil Janiec, polegał między innymi na wadliwości samych podpisów. Były one m.in. nieczytelne. – Kwestie sporne dotyczyły zamieszkiwania i definicji rejestru wpisania do stałego rejestru wyborców. Te argumenty nie przemówiły do zmiany stanowiska. Druga rzecz dotyczyła niepełnych danych adresowych osób, które udzielały poparcia listom – tłumaczył Kamil Janiec, komisarz wyborczy w Krośnie.

Krzysztof Babinetz, przewodniczący zarządu komitetu PiS w Krośnie, poinformował, że partia zamierza się odwoływać do wyższej instancji, czyli do Państwowej Komisji Wyborczej.