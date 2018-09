PO składa zażalenie na postanowienie sądu. Chodzi o wniosek w sprawie premiera Morawieckiego

Poseł PO Mariusz Witczak podkreślił, że „kampania wyborcza musi być chroniona prawnie przed kłamstwem”. – Taka była intencja ustawodawcy, który wprowadził tzw. tryb wyborczy, czyli sądy 24-godzinne, tak, żeby można było w bardzo szybkim postępowaniu sądowym rozstrzygać o kłamstwie bądź braku kłamstwa – zauważył.

– Składamy zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie na postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie wniosku w trybie wyborczym wobec premiera Mateusza Morawieckiego – poinformował rzecznik Platformy Obywatelskiej. Jan Grabiec dodał, że w ramach trybu wyborczego sąd apelacyjny będzie miał 24 godziny od momentu złożenia pisma na rozpoznanie zażalenia.

Czego dotyczy sprawa?

W sobotę 15 września podczas spotkania z mieszkańcami Świebodzina w województwie lubuskim premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wbrew deklaracjom polityków PO-PSL, w czasach rządów tej koalicji nie budowano dróg ani mostów. – Żeby nie być gołosłownym, powiem tak: nasi poprzednicy (...) przez osiem lat wydali pięć miliardów złotych na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie – mówił premier, nawiązując do zapowiadanego uruchomienia Funduszu Dróg Lokalnych.

Słowa szefa rządu oburzyły Grzegorza Schetynę. – Żądamy przeproszenia, sprostowania tych kłamstw, a także gratyfikacji finansowej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – oznajmił lider PO dodając, że „kłamstwa premiera i innych polityków PiS przekraczają nie tylko granice dobrego smaku i przyzwoitości, ale deformują rzeczywistość i historię”. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej przypomniał, że sam, jako wicepremier i szef MSWiA w rządzie Donalda Tuska, realizował program budowy dróg lokalnych, tzw. schetynówek. – Ten program trwał tak naprawdę osiem lat. On różnie się nazywał, ale był kontynuowany wtedy, kiedy było bardzo ciężko, kiedy przyszedł kryzys finansowy i kiedy ograniczaliśmy wydatki na wszystko, bo taka była konieczność budżetu – powiedział Schetyna.

Sąd Apelacyjny przyznał rację PO

Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej we wtorek 18 września w Sądzie Okręgowym w Warszawie złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko premierowi. Sąd oddalił jednak ten wniosek, ponieważ uznał, że nie podlega on rozpoznaniu w trybie wyborczym. PO złożyła jednak zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie. 21 września poseł Mariusz Witczak poinformował dziennikarzy, że Sąd Apelacyjny potwierdził argumenty polityków. W poniedziałek 24 września Sąd Okręgowy oddalił wniosek PO.