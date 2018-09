Wybory samorządowe 2018. Odbyło się losowanie numerów na listach

W losowaniu branych było pod uwagę 10 komitetów, które zarejestrowały listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów oraz co najmniej jedną listę do każdego sejmiku. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę 21 października. Drugą zaplanowano na 4 listopada.

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe Zieloni Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna i Inicjatywa PL) Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem Komitet Wyborczy Partii Razem Komitet Wyborczy Ruch Narodowy RP Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15 Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Wybory samorządowe - na kogo głosować?

W wyborach samorządowych w Polsce wybiera się członków rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Poza tym odbywa się także głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, wybory samorządowe od 2018 roku odbywają się raz na 5 lat. Tyle też trwa kadencja.

Kto może głosować?

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej odpowiednio - gminy, powiatu i województwa. W wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy.

Nie ma prawa wybierania osoba:

pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.



Kto kandyduje?

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) ma osoba mająca prawo wybierania do organów jednostek samorządu terytorialnego. W wyborach wójta – obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

