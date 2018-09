Sztaby doszły do porozumienia. Będą dwie debaty kandydatów na prezydenta stolicy

Lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz, który bierze udział w wyścigu o fotel prezydenta Warszawy przekazał w imieniu wszystkich kandydatów, że sztaby doszły do porozumienia w kwestii organizacji debat przed pierwszą turą wyborów. Pierwsza z nich miałaby się odbyć 5 lub 7 października a druga 18 albo 19 października. Ostateczny termin zależy od uzgodnień z mediami. – Zakres tematów jest tak duży, podobnie jak liczba kandydatów, że nie jesteśmy w stanie omówić wszystkiego na jednym spotkaniu. To byłaby jakaś karykatura, a nie debata. Trzeba by mówić w przyspieszonym tempie, a chcemy, żeby nasz przekaz był czytelny – tłumaczył Ikonowicz pytany o to, dlaczego odbędą się aż dwie debaty z udziałem wszystkich kandydatów.

Na chwilę obecną nie wiadomo, gdzie odbędą się debaty ani w jakiej formie zostaną zorganizowane. – Mówiło się o czterech blokach, ale po to zrobiliśmy dwuczęściową debatę, by to poszerzyć. Chodzi o to, by dostosować tematykę do poszczególnych komitetów, bo pewne komitety stawiają na tematy, które innych mogą nie interesować – wyjaśnił Ikonowicz. – Co do szczegółów będziemy dalej rozmawiać, ale myślę, że to będą ciekawe wydarzenia, ważne dla warszawiaków, które pozwolą im dokonać właściwych wyborów – powiedział radny PO Jarosław Szostakowski. Członek Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta przekazał, że dodatkowo 3 października odbędzie się dodatkowa debata organizowana przez Legię Warszawa, która będzie poświęcona wyłącznie tematyce sportu. Ponadto, między debatami prezydenckimi ma się odbyć dyskusja kandydatów do Rady Warszawy – po jednym z każdego komitetu.

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października a druga 4 listopada. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 14 kandydatów, którzy będą ubiegać się o fotel prezydenta Warszawy. Mieszkańcy stolicy wybiorą także swoich przedstawicieli w radach poszczególnych dzielnic, Radzie Miasta (60 radnych wybieranych z 9 okręgów) oraz sejmiku województwa mazowieckiego.

Czytaj także:

Konwencja Patryka Jakiego. Padły porównania do Lucky Luke'a, Wokulskiego i Elona Muska