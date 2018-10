Debata jednak z Trzaskowskim. Sztaby wszystkich warszawskich kandydatów zgodne co do terminu

Choć wydawało się, że sztaby wyborcze kandydatów na prezydenta stolicy jeszcze we wrześniu doszły do porozumienia w kwestii debat przed I turą wyborów, 1 października pojawiły się poważne doniesienia o braku współpracy ze strony Platformy Obywatelskiej. Jak ujawnił Sebastian Kaleta ze sztabu Patryka Jakiego, przeszkodą miał być w tym wypadku fakt, że producentem otwartego dla innych stacji sygnału byłaby TVP. Podobne informacje przekazali Grzegorz Gruchalski ze sztabu Jacka Wojciechowicza i Jan Śpiewak.

We wtorek 2 października negocjatorom udało się dojść do porozumienia także w tym punkcie i ostatecznie debata odbędzie się z udziałem wszystkich 14 kandydatów, także Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej. „To ustalone! Warszawska debata prezydencka w odbędzie się na żywo już 12 października o godz. 20:30” – cieszył się za pośrednictwem Twittera Jan Śpiewak. „Zapiszcie sobie termin i zapamiętajcie – transmisja w Polsat News, TVP Info i TVN24. Do zobaczenia!” – dodał.

Przygotowania do debaty

Lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz, który bierze udział w wyścigu o fotel prezydenta Warszawy pod koniec września przekazał w imieniu wszystkich kandydatów, że sztaby doszły do porozumienia w kwestii organizacji debat przed pierwszą turą wyborów. Pierwsza z nich miałaby się odbyć 5 lub 7 października a druga 18 albo 19 października. Ostateczny termin zależy od uzgodnień z mediami. – Zakres tematów jest tak duży, podobnie jak liczba kandydatów, że nie jesteśmy w stanie omówić wszystkiego na jednym spotkaniu. To byłaby jakaś karykatura, a nie debata. Trzeba by mówić w przyspieszonym tempie, a chcemy, żeby nasz przekaz był czytelny – tłumaczył Ikonowicz pytany o to, dlaczego odbędą się aż dwie debaty z udziałem wszystkich kandydatów.

Wybory na prezydenta Warszawy

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października a druga 4 listopada. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 14 kandydatów, którzy będą ubiegać się o fotel prezydenta Warszawy. Mieszkańcy stolicy wybiorą także swoich przedstawicieli w radach poszczególnych dzielnic, Radzie Miasta (60 radnych wybieranych z 9 okręgów) oraz sejmiku województwa mazowieckiego.