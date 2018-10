Żona dziennikarza TVP startuje w wyborach. Kandyduje z listy PiS

O swojej decyzji Lucyna Klein-Klarenbach poinformowała na Facebooku. „Program Patryka Jakiego dla Warszawy jest tym co chciałabym dla Niej i dla Nas, a szczególnie dla mojego Wawra. Kandyduję do Rady Dzielnicy z listy Prawa i Sprawiedliwości” – napisała żona dziennikarza. W rozmowie z Wirtualną Polską warszawski działacz partii rządzącej powiedział, że „Klarenbach to znana twarz, a przede wszystkim nazwisko, które na pewno pomoże w sukcesie” . – Jesteśmy zadowoleni, że mamy na listach takie osoby, jak pani Lucyna – dodał.

Aktywna na konwencjach

W środę Klein-Klarenbach udostępniła jedną z publikacji na jej temat podkreślając, że „chce jedynie odśnieżonych i bezpiecznych ulic, równych chodników, drożnych studzienek, kanalizacji dla wszystkich (szczególnie dla Osiedla Las!), miejsca w przedszkolu dla dziecka sąsiada i bezpiecznej ścieżki rowerowej.... i może jeszcze posterunku policji” .

Żona dziennikarza TVP Info co jakiś czas udostępnia w mediach społecznościowych zdjęcia ukazujące jej aktywność w otoczeniu PiS. Była obecna na konwencji partii rządzącej oraz tej zorganizowanej przez Patryka Jakiego.

Czytaj także:

Skandaliczna aktywność w sieci kandydata PiS na burmistrza. PO zapowiada wniosek do prokuratury