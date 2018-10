Jarosław Kaczyński: To słowo pada z ust ludzi złej woli, a także zwykłych leni i niedołęgów

Konwencji przed wyborami samorządowymi ciąg dalszy. W sobotę politycy PiS spotykali się głównie z mieszkańcami Lubelszczyzny. W niedzielę przenieśli się na Podkarpacie, które bywa nazywane bastionem partii rządzącej. Wszystko za sprawą wysokiego poparcia przy okazji wyborów. Jarosław Kaczyński podczas przemówienia w leżącej niedaleko Rzeszowa Jesionce stwierdził, że kraj „musi wyrwać się z mechanizmu, który nas trzyma w zastoju” . – Podkarpacie może być siłą całego kraju – stwierdził prezes PiS.

„Polska Bawaria”

Kaczyński wybiegając w przyszłość powiedział, że celem PiS „jest doprowadzenie do tego, by Polska stała się krajem, pod względem rozwoju ekonomicznego poziomu życia, równym naszym sąsiadom na zachód od naszych granic” . Zastrzegł jednak, że powinno to się dokonać przy jednoczesnym zachowaniu „tożsamości, wartości i wiary, czyli swojej wolności” .

Dalej prezes PiS argumentował, że jego ugrupowanie nie lubi słowa „niemożliwe”. – Wiemy, że bardzo często to słowo pada z ust ludzi złej woli, a także zwykłych leni i niedołęgów – powiedział polityk. – Weźmy takie najprostsze przykłady, 500+, obniżenie wieku emerytalnego. Dlatego wiem, że my tutaj Dubaju nie zbudujemy, nie będziemy budowali kilometrowej wysokości gmachów. Ale zadając sobie takie pytanie: czy nie dałoby się tutaj, na tej ziemi, na ziemiach pogranicznych wobec Podkarpacia, tych najbliższych, zbudować polskiej Bawarii – podsumował cytowany przez portal 300polityka.pl.

Czytaj także:

Piotr Liroy-Marzec: Trzeba wysłać torpedę, która strąci tych rubasznych panów