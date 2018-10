SLD zaniepokojone przed wyborami. I ma za mało kandydatów

Włodzimierz Czarzasty zdaniem polityków Inicjatywy Polskiej jest zaniepokojony nawiązaniem przez nich koalicji z Platformą i Nowoczesną. – Włodek po naszym połączeniu bardzo się zdenerwował. Wcześniej robił wszystko, żeby do naszej koalicji nie doszło. A w końcu po przystąpieniu Inicjatywy Polskiej do Koalicji Obywatelskiej chciał, żebyśmy razem z nim zorganizowali konferencję prasową. Nikt nie chciał i dzień po ogłoszeniu naszej koalicji na konferencję wyszedł sam – mówi polityk lewicy.

To nie jedyny problem Sojuszu. Bo partia wystawiała w wyborach zdecydowanie mniej kandydatów niż zamierzała. – Zapowiadali, że będą mieli 20 tys. kandydatów, a mają 6 tys. Pod względem ich liczby zajmują 5 miejsce spośród pozostałych partii – opowiada nasz rozmówca. I dodaje: - W kilku miastach, takich jak Łódź, Zgierz, czy Piotrków Trybunalski, gdzie SLD osiągało dobry wynik w wyborach samorządowych, partia nie ma kandydatów na listach w wyborach do miast. Wystawiają jedynie listy do sejmików. A jak jeżdżę po Polsce w czasie kampanii nie widziałem nawet jednego plakatu wyborczego SLD – mówi polityk lewicy.

Ale żeby całkowicie nie odbierać Sojuszowi Lewicy Demokratycznej zaangażowania w kampanię, to trzeba zauważyć, że partia właśnie opublikowała swój spot wyborczy. A w nim występują między innymi oprócz Włodzimierza Czarzastego, Katarzyna Piekarska, Małgorzata Szmajdzińska, Joanna Senyszyn, Jerzy Wenderlich, Andrzej Rozenek. „Wyobraź sobie, że znów jest normalnie, że decydujesz, co jest dla ciebie dobre, bez lęków patrzysz w przyszłość. Wyobraź sobie, że nie martwisz się o żłobek, przedszkole dla dziecka i mieszkanie dla swojej rodziny, że nikt cię nie obraża, nie mówi, co masz myśleć i robić. Wyobraź sobie polityków, którzy nie zaglądają ci do łóżka, nie zmieniają historii i nazwy ulicy, przy której mieszkasz” – czyta w spocie Włodzimierz Czarzasty.

