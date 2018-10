Kaczyński zganił posłów PiS. „Niektórzy się zachowują jak tłuste koty”

Czwartkowy wieczór, w Sejmie na posiedzeniu klubu prezes PiS Jarosław Kaczyński mobilizuje posłów do zaangażowania w kampanię samorządową na jej finiszu. Jednocześnie chce dać jasny przekaz, że sprawa tzw. „taśm Morawieckiego” nie zmienia nic w strategii kampanii wyborczej. – Niektórzy się zachowują jak tłuste koty, jakby wszystko już było rozstrzygnięte, nie chce im się pracować w kampanii. Będę brał to pod uwagę przy następnych wyborach – grozi palcem. Kaczyński każe też wszystkim posłom, którzy nie mają jeszcze konta na Twitterze jak najszybciej je założyć. – Sam się na tym nie znam, więc nie założę, to młodsi są od tego – przyznaje.

Jako przykład wzorowej pracy podaje kampanię kandydata z Lublina Sylwestra Tułajewa. Choć PiS nie liczył tam na drugą turę, okazało się, że młody, szerzej nieznany poseł PiS goni w sondażach prezydenta Krzysztofa Żuka. – Zdaniem Nowogrodzkiej, Tułajew robi najlepszą kampanię w tych wyborach zaraz po Jakim. I to bez większego wsparcia lokalnych struktur – opisuje nam jeden z posłów.

Więcej w najnowszym tygodniku „Wprost” w artykule „Nowy układ władzy” Anny Gielewskiej, Artura Grabka i Joanny Miziołek.

Czytaj także:

Jarosław Kaczyński nie docenił kandydata PiS? „Przyznam się do grzechu”