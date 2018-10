Rektor Uniwersytetu Opolskiego startuje w wyborach. Gowin: Byłem tym zaskoczony

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Opolu wicepremier Gowin odniósł się do udziału rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. Marka Masnyka w nadchodzących wyborach samorządowych. Rektor stara się o miejsce w radzie miasta Opole z komitetu wyborczego obecnego prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, który jest kontrkandydatem reprezentanta Zjednoczonej Prawicy.

Jak zapewniał Gowin, był „zaskoczony informacją, że którykolwiek z urzędujących rektorów startuje w tych wyborach i nie chodzi tu o to, z jakiej listy startuje” . Minister zapewnił, że decyzja rektora nie będzie miała wpływu na relacje pomiędzy UO a ministerstwem, bo jak zaznaczył Gowin „uczelnie są autonomiczne i jestem przekonany, że społeczność Uniwersytetu Opolskiego wyrobi i wyrazi swoje zdanie – takie bądź inne – na temat zaangażowania politycznego pana rektora. Współpracujemy z uczelniami, a nie rektorami. Liczy się dobro uczelni i studentów. Ważne, czy nie został nadszarpnięty autorytet uczelni” .

Wicepremier zapewnił, że jest zwolennikiem apolityczności uczelni. – Kiedy zostałem ministrem nauki zapowiedziałem, że zbuduję „ścianę ogniową” oddzielającą świat akademicki od polityki. Myślę, że słowa dotrzymałem. Ważne jest, żeby w taki sam sposób zachowywali się przedstawiciele świata akademickiego. Nie chcę oceniać decyzji pana rektora. Niech to zrobi wspólnota akademicka Uniwersytetu Opolskiego – powiedział.