Kurdej-Szatan popiera Trzaskowskiego. Wcześniej zrobili to Gajos, Żak i Janda

Już w niedzielę Warszawiacy pójdą do urn, by wybrać prezydenta miasta. Sondaże wskazują na to, że wszystko rozstrzygnie się w drugiej turze, a o fotel włodarza stolicy powalczą Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski. Tradycyjnie głosy poparcia dla kandydatów płyną ze wszystkich stron, a osoby ze świata sportu i kultury wskazują swoich faworytów. Rafał Trzaskowski może liczyć na wsparcie popularnych aktorów, o czym poinformował Michał Żebrowski na Twitterze.

Pracuje w TVP, popiera Trzaskowskiego

Aktor udostępnił nagranie Barbary Kurdej-Szatan. Artystka jest związana przede wszystkim z TVP, gdzie występuje m.in. w „M jak miłość” oraz prowadzi teleturniej „Kocham Cię Polsko”. Była także współprowadzącą pierwszej edycji„The Voice Kids”. Chociaż widzom dała się poznać także za sprawą udziału w reklamach Play oraz gry w polsatowskim serialu „W rytmie serca”, to kojarzona jest przede wszystkim z telewizją publiczną. Mimo że krajowy nadawca jest łączony głównie z PiS, to sama Kurdej-Szatan otwarcie popiera Trzaskowskiego. „Warszawa nie byle jaka. Warszawa dla wszystkich” – mówi aktorka na krótkim nagraniu, a pod postem występuje nazwisko kandydata PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy.

Wcześniej Żebrowski udostępnił nagrania z udziałem innych polskich gwiazd. Poparcia Trzaskowskiemu udzielili m.in. Janusz Gajos, Cezary Żak, Daniel Olbrychski czy Krystyna Janda. Spoty są opatrzone hasłem „Kultura i sztuka solidarnie”, a występujący w nich aktorzy biorą udział w nagraniach powtarzając: „Głosem głosuję”.

„Za Rafała”

Sam aktor także znany jest z sympatii do byłego europosła. Pod koniec lipca Dawid Wildstein zamieścił na swoim profilu na Twitterze filmik promujący kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. Nagranie pochodzi z 2009 roku i było elementem kampanii polityka PO do Parlamentu Europejskiego. W filmiku wystąpił właśnie Żebrowski, który krzyczy „Za Rafała”, po czym zostaje rozstrzelany.

Przypomnijmy, że w kampanii Trzaskowskiego do PE w 2009 roku pojawiły się również inne nagrania z udziałem gwiazd. Michał Żebrowski w przebraniu Wiedźmina wkładał ulotki pod samochodowe wycieraczki, przez co stał się obiektem ataku przechodzącej staruszki. Z kolei Tomasz Karolak zdecydował się przemienić w kobietę i w przebraniu blondynki rozdawał ulotki.

