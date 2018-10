Pan „miłuje prawo i sprawiedliwość”. Takie słowa wierni usłyszą w niedzielę wyborczą

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, a kandydaci mają ostatnie godziny na zaistnienie w świadomości wyborców. W nocy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza, a wszelka agitacja będzie zabroniona aż do zakończenia głosowania. W tym czasie nie wolno namawiać do oddawania głosów na konkretną osobę czy opcję polityczną. Wierni, którzy w dniu wyborów udadzą się do kościoła, usłyszą jednak, że Pan „miłuje prawo i sprawiedliwość”.

W lekcjonarzu od 1972 roku

Fragment psalmu responsoryjnego zdaje się sprzyjać partii rządzącej. Nie jest do jednak darmowa reklama, a zbieg okoliczności. Psalm 33 znalazł się w liturgii słowa na niedzielę 21 października, ponieważ tak wynika z porządku lekcjonarza. W rozmowie z polsatnews.pl wyjaśnił to ks. dr hab. Dominik Ostrowski.

– Lekcjonarz polski, z wyrażeniem „prawo i sprawiedliwość”, jest w obowiązkowym użyciu w naszym kraju od 1972 roku – powiedział duchowny. I dodał, że Kościół może używać innych zestawów psalmów i czytań w wyznaczonych dniach modlitw o pokój, jedność chrześcijan czy z innej okazji. Najbliższa niedziela jest jednak 29. niedzielą zwykłą, w związku z tym teksty nie będą zmieniane. – Wyrażenie „prawo i sprawiedliwość” z Psalmu 33 nie jest w Biblii aluzją do nazw własnych, ale wyrazem idei biblijnej wyrażonej w jęz. łacińskim jako „iustitia et iudicium” (sprawiedliwość i sąd – red.) – podsumował ks. Ostrowski.

W ciągu ostatnich kilku lat po raz drugi jesteśmy świadkami takiego zbiegu okoliczności. W dniu zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na prezydenta, które miało miejsce 6 sierpnia 2015 roku, wierni śpiewali w psalmie: „Prawo i sprawiedliwość podstawą jego tronu” .

